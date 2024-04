Zauzima li Crkva stranu uoči izbora?: 'Jasno je koji je glavni cilj istupa biskupa'

'U izjavi je jasno naglašeno da je primarni cilj ove izjave potaknuti vjernike, katolike, ali i sve ljude dobre volje da izađu na izbore. To je primarna i temeljna poruka ove izjave', kazao je.

'Mislim da izjavu treba staviti u kontekst i vidjeti zašto se komisija Iustitia et Pax HBK-a, oglašava o izborima ili o nekim drugim važnim događajima u hrvatskom društvu', rekao je Dugalić u emisiji Otvoreno. Naglasio je kako je 'jasno naglašeno' da je primarni cilj izvesti što više ljudi na birališta.

Tajnik komisije HBK Iustitia et Pax Vladimir Dugalić odbacio je navode kako se današnjim istupom HBK svrstala na određenu stranu.

Kako kaže, izaći na izbore 'nije samo građanska dužnost, nego i vjerska dužnost, jer vjera nije samo privatna stvar, nego ima i svoju društvenu dimenziju'.

'Zato komisija uvijek uoči takvih izbora izlazi s jednom izjavom i primarno poziva vjernike da ne ostanu kod kuće', dodao je.

Politolog Branko Caratan pozvao je na oprez kada se radi o istupanju vjerskih organizacija u javnosti uoči izbora.

'U sekularnoj državi, Crkva bi trebala biti veoma oprezna kada je ovakav tip izjava u pitanju. Mislim da je ovdje važno reći, da u određenim situacijama - kada postoje veliki društveni problemi - takva izjava može biti povijesno korisna. Npr. izjava kardinala Josipa Bozanića o grijehu struktura koja je sigurno bila veoma značajna', rekao je. Danas, kako kaže 'polarizacija u hrvatskom društvu je veoma velika i duboka'.

'Izjava koja upozorava na nekoliko problema može biti i korisna, s tim da Crkva mora biti veoma oprezna da njeni stavovi ne budu shvaćeni kao zagovaranje političkih opcija', naglasio je. Ustvrdio je kako je u današnjoj izjavi Crkva 'izrazito naglasila problem korupcije, iako je reakcija na izjavu došla uglavnom s oporbene strane'.

'Trebalo bi očekivati da će i vladajuća stranka na to reagirati, jer je poznato da za korupciju ne može biti odgovorna oporba, nego vladajuća struktura', dodao je.

Politički analitičar i profesor na FPZG-u Božo Skoko, naglasio je kako misli da Crkva današnjim istupom nije zauzela stranu.

'Ne mislim da je zauzela stranu. Vidimo da različite opcije mogu iščitati ono što ide njima na ruku. Smatram da je potrebno da Crkva reagira. Crkva je važan dionik hrvatskog društva. Ako može cijeli niz NGO-a iznijeti svoje mišljenje - kako ne bi mogla Crkva koja je toliko integrirana u hrvatsko društvo i koja ima toliko značenje', rekao je. Kako kaže, 'ako Crkva ne bi reagirala - činila bi grijeh propustom'.

'Poslanje Crkve je služiti narodu i da reagira na društvene anomalije. Spominjali smo 1997. godinu i božićnu poslanicu. Mladi zagrebački nadbiskup Josip Bozanić je prozvao grijeh struktura koje su omogućile brzo bogaćenje. Bilo je zanimljivo, kako kaže "tada vidjeti predstavnike lijevih opcija koji su aplaudirali i rekli: 'da Crkva treba reagirati', danas smo čuli predstavnike nekih lijevih opcija koji su govorili da je Hrvatska sekularna država'.

Komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel je usporedila stanje u hrvatskoj politici, gdje još uvijek nema fizičkih obračuna, sa zemljama svijeta poput Japana gdje je to odnedavno slučaj. -

'Iskustvo pokazuje kako se politička kultura vremenom u Saboru urušava i kako ovi današnji razgovori, nastupi i komunikacija - apsolutno ne odgovaraju onom kakvi su bili 1990-ih godina', kazala je. Tada je, kako kaže 'bio dojam da je svima stalo da u što boljoj formi, na što bolji način, ponude što bolja rješenja'.

'Osobna isključivanja dovode samo do negativne atmosfere, a tome danas svjedočimo. Kada bismo gledali koliko smo novih sadržajnih elemenata u ovom zadnjem zasjedanju Sabora saznali - bilo bi to vrlo skromno', rekla je.

Ustvrdila je kako su rijetki davali prijedloge zakona koji nažalost nisu prolazili. 'Ostalo što pamtimo bit će apsolutno jedna negativna atmosfera, negativna komunikacija koja je uvijek bila na rubu konfliktne komunikacije. To je naravno, nešto što se prelijeva na sve sfere društva i vi ne možete nakon toga pronaći neke dijelove društva na koje se to nije odrazilo', dodala je.

'Bilo je puno povreda Ustava koje su progutane'

Caratan je naglasio kako je bitno da se u jednoj interpretaciji dijela poruke o kršenju Ustava - jasno izjasnilo kako se ne radi o jednoj osobi i čovjeku, aludirajući pritom na predsjednika Milanovića.

'Mislim da je veoma važno da je u jednoj interpretaciji bilo rečeno da se to ne odnosi na samo jedan slučaj i jednog čovjeka, nego da je to opće načelo', rekao je. Ustvrdio je 'kako je bilo puno povreda Ustava koje su progutane i koje su veoma važne i značajne.

'Došlo je do povrede principa podjele vlasti ili povrede stabilnosti u funkcioniranju političkog sustava. Nije postojao dogovor i koordinacija na području sigurnosne i vanjske politike. Ministar je uime predsjednika Republike pozivao ne baš popularnog predsjednika strane države u posjet, a da se sa svojim predsjednikom o tome nije ni dogovorio', podsjetio je. Nada se, kako kaže da je 'predsjednik Republike svjestan činjenice da u predizbornoj borbi ne može sudjelovati'.

Skoko se osvrnuo na izjavu zastupnice Sandre Benčić koja je tražila od DIP-a da reagira na ovakvu poruku Crkve.

'Ne vidim tu sadržaja na koji bi trebao reagirati DIP. Crkva nije izjavila ništa novo što inače ne izjavljuje. Crkva ne može ići kontra sebe', naglasio je. Dodao je 'kako je u ovom trenutku važno pozivanje na poštivanje dostojanstva političkih protivnika'.

Dugalić: Grijeh struktura je prvi put spomenuo papa Ivan Pavao II.

Leinert-Novosel upozorila je na problem netolerancije u politici. Netolerancija, kako kaže 'postaje zapravo prisutna u kompletnoj komunikaciji danas, u Europi, svijetu i kod nas'.

'Reakcije su na današnji istup interesantne, jer opet svjedočimo o nečemu što govori o nerazumijevanju i pokušaju diskreditacije', kazala je.

Dugalić je odgovorio na komentar predsjednika Republike Zorana Milanovića kojem nije bilo jasno tko upućuje poruku.

'Mi smo tijelo HBK-a i na čelu je biskup. Prema tome mi imamo svoje poslanje unutar HBK-a. U ovom kontekstu postoji iznad nas stalno vijeće i HBK - zajedništvo svih biskupa. Ne može se reći da je naš stav, naš privatni stav. Kada mi izađemo s nekim stavom - to je ipak stav HBK-a. Volio bih da netko u 30 godina pogleda naše izjave. Mi smo ih sabrali, to je više od 100 izjava. Kad pogledate raznolikost tih tema, onda vidite da smo se mi često oglašavali o krucijalnim društvenim pitanjima', kazao je.

Osvrnuo se i na grijeh struktura o kojem je bilo govora u prvom dijelu emisije.

'Grijeh struktura je prvi put spomenuo Ivan Pavao II. 1987. godine u enciklici 'Sollicitudo Rei Socialis'. To nije hrvatski termin niti je iz Hrvatske potekao. On tamo pokazuje da grijesi pojedinaca mogu biti udruženi da stvore strukturu. Jasno da grijeh nosi svaki pojedinac, ali može dobiti nadstrukturu kojoj se može suprotstaviti samo struktura solidarnosti i struktura dobra. Na tom tragu je Iustitia et Pax', dodao je.