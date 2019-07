Zatvara se dio sjevernog kolnika zagrebačke Ilice, evo gdje se očekuju gužve

Nastavljaju se radovi diljem prometnica u Zagrebu, ovog puta na red je došao dio sjevernog kolnika Ilice

kako navode iz Grada, za potrebe izvođenja radova uređenja sjevernog kolnika na Ilici na dijelu od Vrapčanske ulice do ulice Majke Terezije od četvrtka 25. 07. 2019. godine od 06,30 sati do ponedjeljka 29. 07. 2019. godine do 04,00 sati, na južnom dijelu kolnika uspostaviti će se dvosmjeran promet.

Sugrađane upozoravaju na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumjevanje.