Zastupnik SDP-a koji predstavlja Hrvate izabran u lokalnu Organizaciju Islamske zajednice, sumnja se u zloporabe

Zastupnik u Skupštini Unsko-sanske županije Razim Halkić iz SDP-a BiH izabran je za člana Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice u Cazinu, što je većina medija u Bosni i Hercegovini dočekala s podsmijehom, ali i upozorenjem kako se u toj zemlji manipulira s nacionalnim opredjeljenjem s obzirom da se prošloga tjedna borio za poziciju potpredsjednika skupštine iz reda Hrvata

U Bosni i Hercegovini gotovo u pravilu su pripadnici jedne vjerske zajednice ujedno i pripadnici istoga naroda. Tako su katolici u najvećem broju Hrvati, muslimani Bošnjaci a pravoslavci Srbi. Jedan od dvojice Hrvata iz Unsko-sanske županije Razim Halkić i Anel Šahinović bit će birani i u Dom naroda Federacije BiH iz kojega je bira izvršna vlast u ovome entitetu, a na opasnosti od zloporaba stalno upozoravaju hrvatske stranke.



S obzirom da su Bošnjaci većina u Federaciji BiH dovoljno je da izaberu 6 od 17 Hrvata u Domu naroda da mogu posve zaobići stranke koje podupire najveći broj Hrvata i uspostaviti vlast. To su i napravile u dva navrata 2000. i 2010. godine. Dopredsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bariša Čolak izjavio je kako treba zakonski urediti ovo pitanje.

'Kada bi ljudi poštivali dobre običaje i moralne norme, to zapravo ne bi bilo ni pitanje i ne bi trebalo donositi zakone', rekao je Čolak u izjavi za medije u Mostaru. Po njemu, zakonom bi se moglo urediti da najmanje u razdoblju između dvaju popisa pučanstva osobe ne mogu mijenjati nacionalnost za političko predstavljanje.

'Mislim da bi trebalo i to bi moglo dati odgovor (popis pučanstva) u određenim pitanjima. Očigledno, mi to moramo napraviti jer već sada imamo brojne, i to vrlo očite, zloporabe i manipulacije u političke svrhe', rekao je Čolak i pojasnio kako je BiH zemlja s tri konstitutivna naroda i drugih građana zbog čega je važno ovo pitanje urediti.

'Evidentno je da neki ljudi svjesno izigravaju zakon ili koriste rupe samo kako bi se dočepali pozicija u vlasti koje im jednostavno ne pripadaju. Oni su se zato izjasnili određene nacionalnosti, ne zato što se osjećaju Hrvatima', objasnio je Čolak.