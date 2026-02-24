Zastupnik DP-a srpske nacionalnosti: 'Dabro je bećar, pjevao sam i ja puno puta'

Predrag Mišić je na Facebooku stao u obranu obitelji Josipa Dabre, o kojoj se počelo pisati nakon što je otpjevao pjesmu u kojoj aludira na podršku poglavniku Anti Paveliću

Predrag Mišić, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, inače hrvatski branitelj srpske nacionalnosti koji je dio svog ratnog puta proveo i u srpskim logorima, oglasio se na društvenim mrežama povodom reakcija na pjevanje Josipa Dabre. Reakcije su brojne, ne samo u političkoj, već i u općoj javnosti, a neki su u raspravi otišli dovoljno daleko da u sve upletu i Dabrinu obitelj. Zbog toga je Mišić osjetio potrebu obratiti se javnosti i u objavi priznati da je i on pjevao slične pjesme puno puta. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Ukazivanje na bešćutnost "Josip Dabro je baraba i bećar. Josip je svjestan svih svojih bećarluka. Josip nije čovjek koji bježi od odgovornosti. Nisam i ne pišem da bih branio Josipa. Ovdje sam da bih ukazao na svu bešćutnost. Napadati obitelj, mater Borku, suprugu Jasnu... samo govori da smo dotaknuli dno. Napadati ženu, majku Josipovu, zato što je Srpkinja, pravoslavka, rodila dijete u Beogradu. Možeš zamisliti grijeh. Napadati pokojnog oca, hrvatskog branitelja. Sve to još bih mogao razumjeti, ali suprugu, stvarno je dno.