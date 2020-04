Zastupnici se zbog glasovanja sele u kongresnu dvoranu Globus na Velesajmu

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković još jutros kazao je kako se traži veća dvorana kako bi zastupnici mogli odraditi glasanje idući tjedan. Čini se da će samo zbog glasanja zastupnici seliti na Zagrebački velesajam

Bude li podneseno puno amandmana na zakonske prijedloge i rasprava o njima bude trajala cijeli ponedjeljak, glasanje je predviđeno za utorak.

Da se traži veća dvorana za glasanje jutros je otkrio predsjednik Sabora Gordan Jandroković. 'Ne bi glasovali ovdje nego bi potražili veći prostor gdje se može smjestiti 100-tinjak zastupnika, i da između njih bude dovoljan razmak', rekao je Jandroković nakon sastanka Predsjedništva Sabora.

Podsjetimo, tada je odlučeno da će Sabor raditi još početkom sljedećeg tjedna, a nakon toga otići na pauzu za Uskrs. U klupe bi se zastupnici vratili 15. travnja, a možda i u samu zgradu Sabora, iako Jandroković nije želio spekulirati hoće li sabornica do tada biti spremna.

'U Saboru je 3. i 4 kat je izvan upotrebe, bili su statičari i gledamo kako sanirati štetu na tim katovima. Što se tiče sabornice ona nije u funkciji, ali ne zbog komore koja je sad popravljena, nego sada imamo problem s velikim lusterom jer je oko njega došlo do napuklina pa ćemo to morati sanirati. Kada bi to sanirali onda bi se vratili u zgradu. Kada bude sto posto sigurno onda ćemo se vratiti', kazao je Jandroković.