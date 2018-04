Zastupnici podržavaju odlazak hrvatske delegacije iz Beograda, očekuju ispriku Srbije

Nakon što je jutros Vojislav Šešelj izazvao incident u srbijanskoj skupštini, gazivši hrvatsku zastavu i vrijeđajući hrvatsko izaslanstvo predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, zastupnici su podržali odluku šefa Sabora da se vrati u Zagreb. Jandroković bi se po povratku u Zagreb oko 19 sati trebao obratiti medijima

Reagirao je i SDP-ov Orsat Miljenić. 'Vidim tu dvije suprotne stvari. Nedopustivo je da se u službenom prostoru tako ponaša sa zastavom zemlje koja je gost, osobito da to radi zastupnik. To Srbija nije smjela dopustiti, to je Srbija trebala spriječiti. Mi govorimo o osuđenom ratnom zločincu. To je čovjek koji živi od ovog i za ovo. Druga stvar, da li takvoj osobi onda treba davati više pozornosti', rekao je Miljenić.