Suočen s optužbama za cenzuru, HDZ popustio oporbi

Odbor za Ustav na drugoj sjednici posvećenoj saborskom Poslovniku jednoglasno je u javnu raspravu pustiti nacrt izmjena tog dokumenta. Prvi prijedlog poslovnika dočekan je na nož, a oporba je tvrdila da se njima pokušava cenzurirati njihove zastupnike

Odbor za Ustav danas bi trebao otvoriti javnu raspravu o nacrtu Poslovnika. Vladajući su svoj prijedlog iznijeli već prošli tjedan, no u prijedlogu, o kojem je tportal pisao , koji je jučer stigao na klupe članova odbora izmjene dijelu koji se tiče aktualnog prijepodneva više se ne spominju.

Već na početku sjednice Mostov Robert Podolnjak požalio se kako Odbor za Ustav ne djeluje u punom sastavu, odnosno upitao je zašto još uvijek nisu imenovani vanjski članovi odbora. Podsjetimo, oni su već bili odabrani i usuglašeni, no uoči njihovog izglasavanja prijedlog je povučen. Iako se spekuliralo da je problem u tome što bi za vanjskog člana trebao biti imenovan Vladimir Šeks, u kulaorima se pojavila i informacija da je problem u ustavnom stručnjaku Mati Paliću.

'Nismo misllili ići na javnu raspravu jer se radi o aktu koji govori o unutarnjim odnosima u Saboru. No, s druge strane, čini mi se da je dobro da idemo u takvo savjetovanje i prihvatili smo prijedlog kolege Grbina', rekao je šef odbora Željko Reiner.

Kazao je kako su u najnovijoj verziji poslovnika pojavljuju tri izmjene - da se onim zastupnicima koji nisu članovi klubova osiguraju zajedničke prostorije za rad, da radno tijelo sabora može na temelju svog zaključka predloćiti da se izvješća i poslovnici rasprave na i na plenarnoj sjednici (prema prijedlogu poslovnika, više se ne bi sva izvješća našla na raspravi na plenumu, nego bi dio bio raspravljan samo na resornim saborskim odborima). 'Predložili smo umjesto aktualnog prijepodneva da bude aktualni sat, s idejom da to doista bude aktualno. No dobili smo više primjedbi oporbe da se s time ne slžu, tako da smo se u ovoj verziji odlučili da aktalno prijepodne ostane u obliku kako je bilo do sada', rekao je Reiner.

Javno savjetovanje, dodao je, trebalo bi potrajati 17 dana.

Otvaranje javne rasprave pozdravio je i SDP-ov Peđa Grbin. 'Postoji naša obveza za provođenje javne rasprave. Mislim da je u interesu javnosti da raspravlja o poslovniku jer ovo je akt koji regulira način na koji Sabor donosi zakone, a i u rangu je orgnskog zakona', rekao je Grbin.

Javnu raspravu pozdravio je i Mostov Robert Podolnjak, no apelirao je da ona bude duža, barem mjesec dana. 'Ovaj nacrt je korak natrag u odnosu na prvu verziju. Ovaj nacrt nas vraća u kameno doba, nakon ovog poslovnika više neće biti parlamentarne rasprave', rekao je Podolnjak, kazavši kako će Most pribjeći drastičnim mjerama, pa i 'nuklearnoj opciji', ako se ovakav poslovnik usvoji.