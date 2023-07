Zastupnici nastavili razmjenjivati uvrede, nazivali se 'klaunovima' i 'kukavicama'

U raspravi, koja je počela jutros i koja će vjerojatno potrajati do kasno u noć, spominjale su se tako kukavice, klaunovi, lažljivci, tiranija, gaženje žena i prijetnje. Nikola Grmoja (Most ) kazao je da mu je u pauzi HDZ-ov Ante Deur prijetio. 'To je znak koliko su prepadnuti i nervozni jer su morali prekinuti godišnji odmor', ustvrdio je Grmoja.

Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zanimalo je kako mu je Deur prijetio, istaknuvši da je to ozbiljan problem i da to mora prijaviti. 'Fizički mi je prijetio, ali ja vas se ne bojim', odgovorio je Grmoja i dodao da neće ništa prijavljivati, na što mu je Jandroković poručio da onda ne manipulira.