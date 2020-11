Oporba u proračunu tražila veće iznose za pojedine stavke, uglavnom odbijeni

U Hrvatskom saboru večeras je nastavljeno izjašnjavanje i iznošenje stajališta zastupnika o amandmanima na predloženi proračuna za 2021., uglavnom oporbenih koji traže veće iznose za pojedine stavke, a koje predstavnici Vlade uglavnom odbijaju tvrdeći da su predviđeni dostatni.

Tako su primjerice odbijeni amandmani na Državni proračun iz resora Ministarstva znanosti i obrazovanja Zeleno-lijevog bloka, koji je obrazložio zastupnik Damir Bakić, a kojim bi se povećala sredstva za građanski odgoj za 4 milijuna kuna, a smanjila sa stavke edukacije o vrijednostima Domovinskoga rata. Nije prošao njihov amandman da se za poticanje izvannastavnih aktivnosti u srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju usmjeri milijun kuna, koji bi se skinuo sa stavke administrativnih troškova i upravljanja Ministarstva branitelja.

Odbijen je i amandman Kluba zastupnika SSIP, Pametno i Glas za razvoj sustava obrazovanja odraslih s 4,8 na 10 milijuna kuna, a smanjenje na stavci Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica, a koje je obrazložila zastupnica Anka Mrak Taritaš. Također je odbijen i amandman kojim taj Klub predlaže povećanje sredstava za gotovo 11 milijuna kuna za provedbu kurikularne reforme i tako smanji stavka opremanja, modernizacije i izgradnje Ministarstva obrane.

Miro Bulj (Most) zatražio je amandmanom povećanje sredstava za osnovnoškolsko obrazovanje kako bi se osigurali topli obroci za djecu u ruralnim područjima tako da se za tu namjenu preusmjeri 20 milijuna kuna sa stavke administracija i upravljanje Ministarstva financija, no to nije prihvaćeno.