Zastor se u ponoć spušta, podvukli smo crtu pod koronakampanju: Kapitalci podbacili, dvije opcije izvukle najviše, a jedna je stvar skandalozna

Kampanja za parlamentarne izbore od danas u ponoć je iza nas. Sutra je predizborna šutnja, a u nedjelju biramo one koji će nas voditi sljedeće četiri godine. Politički analitičar Žarko Puhovski i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić analizirali su za tportal kampanju koja se odvijala u izvanrednim okolnostima epidemije. Oboje ističu da su dvije opcije zabljesnule u kampanji

Za Puhovskog je kampanja bila 'dosadna i bezizražajna'. To se, kaže, moglo i očekivati, no tome je pridonijela i otegotna okolnost – korona. 'Big brother u obliku Stožera stalno je virio u ono što se zbiva i čekalo se hoće li donijeti kakvu presudu ili ne', smatra Puhovski. Što se tiče tema koje su dominirale, izostale su bitne, krucijalne, a dominirala je rasprava, kaže, o ženskom tijelu.

'Uz to smo imali pitanje tko je veći lopov, što je promašeno jer je najveći dio biračkog tijela već prihvatio stav - svi su lopovi, no mi ćemo među lopovima birati naše lopove', analizira Puhovski. Mamić smatra da je kampanjom uglavnom dominirala korona. 'Razlika između ove i drugih kampanja je ta što su nama dominantne vijesti one o koroni. Imali smo svega nekoliko dana normalnog dijela kampanje, to je ono kada smo kao pobijedili koronu i jedino tada bili smo u pravoj kampanji. Korona jest odnijela dio vidljivosti političarima, ljudi su počeli u strahu malo šire gledati, tako da je kampanja sigurno bila nešto drugačija. Nismo ni imali velike skupove iako je pitanje što oni donose, to je mit. Definitivno drugačija kampanja', analizira Mamić.

U pretkampanji smo imali i veliku aferu Vjetroelektrane i uhićenje HDZ-ove Josipe Rimac, no naši sugovornici ne misle da je to utjecalo na kampanju, niti da će utjecati na rezultate izbora. Možemo! i Most izvukli najviše I Puhovski i Mamić izdvajaju dvije političke opcije koje su iz ove kampanje izvukle najviše – to su koalicija stranaka poznatija kao Možemo! te Most. 'U svakom slučaju, pokazali su da im je stalo te da to rade relativno profesionalno i dobro. Most i Možemo! sigurno su imali najbolje kampanje, s time da Možemo! prednjači po meni. Kampanju su prilagođavali pojedincima koji nose pojedine jedinice i temama koje su se otvarale u javnom prostoru. Vidjelo se da analiziraju aktualne teme, aktualizirali su kampanju i imali brzu reakciju. To je jako važno u eri društvenih mreža', smatra Mamić.

Puhovski napominje da su poentirale personalizirane kampanje. 'To je najviše uspjelo platformi Možemo!, a koja će vjerojatno biti zaslužna za to da SDP-ova koalicija neće pobijediti relativnom većinom, kao što se očekivalo. Tu je i pokušaj Mosta da gubitak bilo kakvog programa nadoknadi privlačnim fizionomijama. Oni će dobiti tri, četiri mjesta u Saboru, na granici su Nikola Grmoja i Marija Selak Raspudić, a ulaze Miro Bulj, Božo Petrov i Nino Raspudić', analizira Puhovski. HDZ bacio sve karte na koronu i onda se dogodio drugi val Što se tiče aktualne kampanje, tu je HDZ podbacio. Kampanju su naime bazirali na pobjedi protiv koronavirusa. No epidemija se razbuktala usred kampanje, a oni svoju poruku o sigurnoj Hrvatskoj nisu prilagodili novim uvjetima koji im ne idu na ruku.

'Ne možete bombardirati ljude istim TV spotom. Nije to kao nekada, da smo 30 sekundi prije Dnevnika, pa se vrte predizborni spotovi', dodaje Mamić. Sigurno nitko nije očekivao eskalaciju broja oboljelih sada, možda najesen. 'To je sigurno oslabilo HDZ-ovu poruku 'Sigurna Hrvatska' jer je u trenucima tako velike krize sigurnost ključna riječ. Kada se epidemija ponovno razbuktala, trebali su staviti sigurnost na drugo mjesto, a na prvo istaknuti radna mjesta i gospodarstvo te poruku da nećemo eksperimente. Trebali su se prilagoditi novom kontekstu', napominje Mamić. 'Da, HDZ je bazirao kampanju na pobjedi nad koronom. To bi upalilo da su uspjeli ranije organizirati izbore, 1. lipnja ili još ranije, kad nismo imali slučajeva zaraze. A i tada se Nacionalni stožer još nije toliko osramotio', smatra Puhovski i dodaje da Stožer 'šverca izvanredno stanje koje nitko ne želi proglasiti'. 'To je situacija koja se nadvila nad ovu predizbornu kampanju', dodaje. Škoro neinventivno gomilao 'tešku desnu artiljeriju' Prema anketama, treća opcija, Domovinski pokret, nije kapitalizirala početni zamah. 'Škoro je toliko zbrda-zdola gomilao tešku domoljubnu artiljeriju da to više naprosto ne funkcionira. Ispuhao se prerano i sada i pred predsjedničke izbore', smatra Puhovski. Mamić ocjenjuje Škorinu kampanju potpuno neinventivnom.

'Vjerojatno je prilagođena krajnje desnom političkom tijelu. On je imao potencijala i s protestnim glasovima. Trebao je ići dalje s tehnomenadžerskom, ne ideološkom pričom. To je bila velika pogreška, ograničio si je prostor', analizira Mamić. Puhovski smatra da nismo vidjeli razlike između HDZ-a i SDP-a u programima jer su im oni gotovo identični pa potenciraju razlike na Tuđmanu i Titu.