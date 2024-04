Zašto neki žele rat u Izraelu: 'Antikrist dolazi, slijedi val nadnaravnih događaja'

Bachmann je trenutno na funkciji dekanice Robertson School of Government na Sveučilištu Regent u Virginia Beachu. Prethodno je, kao miljenica američkog konzervativnog pokreta Tea Party, bila u delegacijama evangeličkog vodstva na turnejama po Bliskom istoku.

Inače, Bachmann je velika 'obiteljašica', pa je kao republikanska kandidatkinja 2011. potpisala Obiteljski zavjet, u kojem je pisalo da je 'dijete rođeno u ropstvu 1860-ih imalo više izgleda da ga podignu majka i otac u kućanstvu dvaju roditelja, nego što to ima afroamerička beba rođena nakon što je prvi Afroamerikanac postao predsjednik SAD-a'. Svojedobno je bila optužena kao vlasnica klinika i obiteljskog savjetovališta u kojem su se gej osobe 'liječile' molitvom.

Nedugo nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada, kada je ubijeno više od 1400 ljudi, evanđeoski lobisti iz organizacije Christians United for Israel (CUFI), koja tvrdi da ima više od 10 milijuna članova, tvitali su da će 'radost doći unatoč današnjem plaču jer on [Bog] koji bdije nad Izraelom niti drijema niti spava'. Komisija za etiku i slobodu vjere, ogranak Južne baptističke konvencije, denominacije koja ima 45.000 crkava u SAD-u, objavila je 'Evangeličku izjavu potpore Izraelu', s porukom da u potpunosti podupiru 'pravo i dužnost Izraela da se brani od daljnjeg napada'.

Bivši američki veleposlanik u Izraelu, David Friedman, kazao je da evanđeoski kršćani 'podržavaju Izrael s puno većim žarom i odanošću nego mnogi u židovskoj zajednici'. Kršćanski cionisti također velikom većinom glasaju za republikance, a ankete pokazuju da većina američkih Židova to ne čini.

Evangelistički pastor John Hagee, utjecajan osnivač i vođa CUFI-ja, ovako je 2022. objasnio to proročanstvo: 'Bog se sprema braniti Izrael na tako nadnaravan način da će diktatori na planetu Zemlji ostati bez daha, ali mi živimo na pragu najvećeg nadnaravnog niza događaja koje je svijet - spreman ili ne - ikada vidio.'

Također, žurna izjava podrške Izraelu nije iznenađujuća za one koji su svjesni dubokih osjećaja koje evangelisti gaje prema Izraelu. Neki vjeruju da je povratak Židova u Izrael nakon Balfourove deklaracije iz 1917., britanske izjave koja je pozivala na 'uspostavu nacionalnog doma za židovski narod u Palestini', bio ključan za povratak Isusa Krista.

Za one koji su bolje upoznati s evanđeoskim svijetom tako žestoka podrška nije iznenađenje, s obzirom na važnost Izraela nastanjenog židovskim narodom za njih. Jedna od glavnih struja evanđeoske teologije drži da je povratkom Židova u regiju počeo otkucavati sat na sedmogodišnjem Armagedonu, nakon kojeg će se vratiti Isus Krist.

Ugledni Pew Research Center procijenio je da u SAD-u ima oko 62 milijuna evanđeoskih kršćana. Daniel Hummel, povjesničar američkih religija, kaže da evangelisti često uzbuđeno i na apokaliptičan način govore o zbivanjima na Bliskom istoku. 'Neki od njih čak misle da mogu pomoći u oblikovanju događaja na terenu koji će dovesti do ispunjenja određenih proročanstava', kazao je. Ključno proročanstvo veže se za Isusov povratak, no mnogi vjeruju u 'teologiju blagoslova', temeljenoj na doslovnom čitanju Knjige Postanka.

Uskoro će doći Antikrist i njegovo sedmogodišnje carstvo koje će biti uništeno u bitki Armagedon. Tada će Isus Krist postaviti svoje prijestolje u gradu Jeruzalemu. On će uspostaviti vječno kraljevstvo', rekao je Hagee. Iako ga prati glas antisemita - sugerirao je da su Židovi navukli progon na sebe uzrujavanjem Boga i nazvao Hitlera 'polužidovom' jer ga je Bog poslao na zemlju kako bi se Židovi vratili u Izrael - upravo je Hagee, bivši savjetnik Donalda Trumpa, lobirao da se veleposlanstvo SAD-a u Izraelu preseli iz Tel Aviva u Jeruzalem, što je Trump i učinio 2018. godine.

'Posljednjih nekoliko stoljeća ovo se tumačilo individualno. Dakle možete prikupiti osobne blagoslove tako što ćete biti dobri prema židovskom narodu davanjem novca, obilaskom Izraela ili slično', rekao je Hummel, dodajući da to funkcionira i na nacionalnoj razini. Nastavno na propast svih onih koji su progonili Židove - od Rimskog Carstva do nacista - Amerikanci ne žele biti sljedeće carstvo ili velika sila koja će pasti zato što nije dobro tretirala Židove.

No Trump razumije politiku. Njegov potpredsjednik, evangelik Mike Pence, jednom je rekao da je Bog poslao Trumpa da spasi Izrael. Trumpov glavni diplomat Mike Pompeo 'legitimizirao' je izraelska naselja na Zapadnoj obali i postao prvi američki šef diplomacije koji je posjetio jedno od njih. Kontrolu Izraela nad palestinskim teritorijima branio je tvrdeći da Židovi imaju biblijsko pravo na tu zemlju. Aktualni predsjednik Joe Biden nije poništio Trumpove poteze i nije proglasio izraelska naselja nezakonitima. Ipak, Hummel je rekao da bi promjena mogla biti na pomolu, iako daleka.

Evangelisti čine utjecajan dio republikanske stranačke baze, a više od stotinu ih je i u aktualnom sazivu Kongresa. Na izborima 2020. evanđeoski ili nanovo rođeni kršćani činili su 28 posto ukupnog biračkog tijela, izvijestio je CNN, a tri četvrtine glasale su za Trumpa - iako on prethodno nije pokazao veći interes za židovsku državu te je davao antisemitske izjave stereotipizirajući židovsku moć i novac.

'Postoji generacijska razlika. Mlađa evanđeoska zajednica, ljudi mlađi od 40 godina, daleko manje podržavaju Izrael i daleko su više zainteresirani za promišljanje Bliskog istoka koje više staje uz Palestince nego Izraelce. A to bi moglo uzrokovati veliku promjenu u načinu na koji govorimo o evangelistima i Izraelu za 10 ili 15 godina', rekao je. No to tek treba dočekati. U međuvremenu, s predsjedničkim izborima na pomolu i s malo znakova da će izraelski sukob uskoro biti riješen, evangelisti bi se mogli opet naći u poziciji značajne moći. Sve dalje od toga teško je predvidjeti.