Tusk: Srušili smo dron iznad zgrade poljske vlade

Poljski premijer Donald Tusk objavio je u ponedjeljak navečer kako je dron srušen iznad zgrada vlade u Varšavi.

Uhićeni Bjelorusi

Kako je poručeno, uhićena su dvojica Bjelorusa, a detalji njihove povezanosti s incidentom još nisu poznati te policija provodi istragu.

Incident se dogodio nakon što su prošloga tjedna ruski dronovi upali u poljski zračni prostor, a savezničke snage Danske, Francuske, Njemačke i Velike Britanije obranu istočnog krila potom obećale pojačati misijama iznad Poljske.

'Voljeli bismo reći da se upad ruskih dronova dogodio greškom. Ali nije, i mi to znamo', poručio je tada Tusk nazvavši incident najbližim otvorenom sukobu od Drugog svjetskog rata.