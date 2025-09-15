novi incident

Tusk: Srušili smo dron iznad zgrade poljske vlade

Bi. S.

15.09.2025 u 21:23

Donald Tusk
Donald Tusk Izvor: EPA / Autor: RADEK PIETRUSZKA
Bionic
Reading

O novom incidentu poljski premijer izvijestio je na društvenim mrežama

Poljski premijer Donald Tusk objavio je u ponedjeljak navečer kako je dron srušen iznad zgrada vlade u Varšavi.

Uhićeni Bjelorusi

Kako je poručeno, uhićena su dvojica Bjelorusa, a detalji njihove povezanosti s incidentom još nisu poznati te policija provodi istragu.

Incident se dogodio nakon što su prošloga tjedna ruski dronovi upali u poljski zračni prostor, a savezničke snage Danske, Francuske, Njemačke i Velike Britanije obranu istočnog krila potom obećale pojačati misijama iznad Poljske.

'Voljeli bismo reći da se upad ruskih dronova dogodio greškom. Ali nije, i mi to znamo', poručio je tada Tusk nazvavši incident najbližim otvorenom sukobu od Drugog svjetskog rata.

Pet godina zatvora

Ulica u kojoj je večeras srušen dron nalazi se u dijelu grada s vladinim zgradama, palačom Belweder i stranim ambasadama. Tamo je na snazi zabrana leta dronovima, za čije kršenje se može dobiti i do pet godina zatvorske kazne.

tportal
