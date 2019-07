Zašto je 2019. godina masovnih prosvjeda na ulicama svjetskih metropola i što su prosvjednici uspjeli postići?

Samo u posljednjih desetak dana na dnevnom su redu bili prosvjedi u Indoneziji, Sudanu i Hong Kongu, prije toga demonstracije u Pragu, Kazahstanu, Venezueli, Alžiru… Čini se da bi 2019. doista mogla biti godina prosvjeda. Bez obzira na udaljenost i kontinente, bez obzira na motive pojedinih buna, politolozi tvrde kako su nemiri odraz globalnog trenda u kojemu mase traže od vlasti više odgovornosti i polaganja računa jer u svijetu od 1994. autoritarnost raste u 75 zemalja

Do sada najveći prosvjed u Hrvatskoj, onaj protiv preuzimanja Stojedinice na Trgu bana Jelačića 1999., danas se čini kao intimno okupljanje u odnosu na 250.000 praških demonstranata koji su nedavno tražili ostavku premijera Andreja Babiša , optuženog za korupciju. Bio je to najveći prosvjed u Pragu od pada Željezne zavjese.

Dok s jedne strane autoritarnost jača, s druge globalni politički pomaci dovode do toga da građani očekuju demokratsku odgovornost, pa se od 2010. sve više mobiliziraju ljudi koji to ranije nisu činili, uključujući etničke manjine i mlade (ne i studente, kao što je to u SAD-u i Europi bilo 1968. ili u nas 1971.), dajući na znanje da im je pun nos korupcije i grabeži za osobnu korist. Neki tako glasuju za populiste, koji im obećavaju vraćanje vlasti narodu, a drugi izlaze na ulice.

Što se događa s prosvjedima, dobro pokazuje i prošlogodišnja masovna pobuna Amerikanaca protiv slobodnog nošenja oružja. Nakon masakra 17 učenika u jednoj školi na Floridi preživjeli su učenici putem medija pozvali na ulice američkih gradova milijune građana da zahtijevaju oštriji zakon o nošenju oružja.

I doista, milijuni su izašli na ulice, od Washingtona do San Francisca, a promjena zakona o nošenju oružja postala je glavno političko pitanje, no nakon toga dogodilo se nije ništa. Kongres je odšutio cijelu stvar, a ni kandidati u novoj predsjedničkoj kampanji sada to ne spominju kao problem, čije bi im rješenje donijelo prilično glasova. I tako do sljedećeg masakra.