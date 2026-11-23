Rusko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je optužilo Estoniju, članicu NATO-a i Europske unije, za niz neprijateljskih postupaka koji su 'na rubu izazivanja otvorenog rata', zaoštravajući retoriku nakon što je Estonija najavila zatvaranje kopnene granice s Rusijom'

Estonija planira od 1. prosinca na razdoblje od najmanje šest mjeseci zatvoriti granične prijelaze s Rusijom, optuživši ruske sigurnosne službe za pokušaj podmetanja požara u estonskoj obrambenoj tvrtki. Rusija je odbacila umiješanost u taj napad. Rusko ministarstvo iznijelo je svoje optužbe u priopćenju nakon što je pozvalo estonskog otpravnika poslova u Moskvi kako bi mu uručilo službeni prosvjed zbog odluke Tallinna o zatvaranju granice. 'Estonskom diplomatu ponovno je rečeno da su takvi provokativni i iznimno opasni postupci na rubu izazivanja otvorenog rata s Rusijom', navelo je rusko ministarstvo. Među nizom optužbi navodi se da je Estonija 'potajno' dopustila Ukrajini korištenje svog zračnog prostora za napade na ruske ciljeve.

Također je optužila Estoniju za pokušaje ometanja kretanja ruskih teretnih brodova u Baltičkom moru, zabranu tranzita ruskih i bjeloruskih žitarica, nastojanja da se zabrani ruski jezik te prijetnje zatvaranjem Ruske pravoslavne crkve. 'Ruska strana zadržava pravo poduzimanja sveobuhvatnih političkih i diplomatskih mjera usmjerenih na zaštitu nacionalnih interesa Rusije i legitimnih prava njezinih građana', poručilo je ministarstvo. Estonsko ministarstvo vanjskih poslova u svom priopćenju nije odgovorilo na sve navode, ali je odbacilo tvrdnju da dopušta korištenje svog teritorija za ukrajinske vojne operacije. 'Iako inače ne komentiramo ruski propagandni narativ niti na nj odgovaramo, u ovom slučaju možemo ponoviti da Estonija nikada nije dopustila, niti će ikada dopustiti, da se njezin teritorij koristi za vojne operacije druge države', navodi se. 'I druge zemlje u našoj regiji jasno su iznijele taj stav', dodalo je ministarstvo.

Estonija i Rusija Izvor: Društvene mreže / Autor: TVP WORLD