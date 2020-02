Zarazno smirena: Zanat je pekla u okupiranom Sarajevu, ima sjajnu biografiju i jednu afericu. Tko je Alemka Markotić

Lica koja hrvatski građani gledaju na sjednicama Stožera civilne zaštite po općem sudu ulijevaju sigurnost: Ljudi djeluju smireno i zvuče stručno, argumentirano, pa u općoj histeriji oko koronavirusa imaju učinak apaurina. Među njima prednjači ravnateljica Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić - svaka njena riječ izgovorena pred kamerama trenutačno spušta tenzije i čini se da zaista imamo pravu osobu na pravom mjestu

Markotić je rođena u Zagrebu, srednju školu je završila u Zavidovićima u BiH, a fakultet u Sarajevu. Magistrirala je i doktorirala u Zagrebu.

Njena biografija zapravo je sjajna, a bila bi i dosadno predvidiva da nije ratnog detalja: tada, u razdoblju od 1992. do 1994. godine, boravila je i radila u opkoljenom Sarajevu kao liječnica opće prakse te u Caritasovoj ratnoj ljekarni i ambulanti. Bila je i asistent na Medicinskom fakultetu.

Javno zahvalila Bogu

'Provela sam dvije godine rata u okupiranom Sarajevu, odakle sam izašla 5. veljače 1994. Jednoga dana otac moje kolegice i moj kolega s posla stradali su od iste granate. Gospodin je poginuo, a kolega je dugo liječen. A taj dan su u medijima govorili o brojkama umrlih i ranjenih. Upitala sam se tko je taj sljedeći broj. Zato i kod plasiranja brojki zaraženih od koronavirusa moramo uvijek imati na umu to da iza njih stoje pojedinačni ljudi, nečiji očevi, majke, djeca, braća, sestre', rekla je Markotić u nedavnom razgovoru za Jutarnji list. Drugom prilikom pak otkrila je da joj je u tom periodu od velike pomoći bila vjera.

'U Sarajevu me doista nosila. Jednostavno, ne znam kako bih se bez nje usudila izaći na ulicu na kojoj su me svaki dan gađali snajperima, gdje su oko mene padale granate i gdje smo preživjeli i glad i hladnoću. To ne bi bilo moguće da nisam vjernik', kazala je i javno zahvalila Bogu na iskustvu koje ne bi voljela ponoviti - ali zbog kojeg je stekla određenu zrelost i određeno povjerenje u Boga, 'kad mu predaš život i on ti ga vrati'.