Zapalio se brod sa sudanskim izbjeglicama, poginulo najmanje 50 ljudi

I.V./Hina

16.09.2025 u 17:14

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) objavila je u utorak da je najmanje 50 ljudi poginulo nakon što se brod sa 75 sudanskih izbjeglica zapalio kod libijske obale u nedjelju

IOM je izjavio da je pružio medicinsku pomoć preživjelima.

Libija je postala tranzitna ruta za migrante koji bježe od sukoba i siromaštva u Europu preko Mediterana od pada diktatora Moamera Gadafija 2011. godine tijekom ustanka koji je podržao NATO.

Ove godine u Libiji je boravilo više od 860 tisuća migranata iz 44 države, prema podacima IOM-a.

