Zapalio se brod sa sudanskim izbjeglicama, poginulo najmanje 50 ljudi

IOM je izjavio da je pružio medicinsku pomoć preživjelima.

Libija je postala tranzitna ruta za migrante koji bježe od sukoba i siromaštva u Europu preko Mediterana od pada diktatora Moamera Gadafija 2011. godine tijekom ustanka koji je podržao NATO.

Ove godine u Libiji je boravilo više od 860 tisuća migranata iz 44 države, prema podacima IOM-a.