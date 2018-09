'Žao mi je Milinovića, s ljudske strane, ali on kontinuirano krši Statut stranke'

Politički tajnik HDZ-a, Lovro Kuščević, komentirao je izbacivanje Darka Milinovića iz stranke

"Danas je visoki časni sud zasjedao i jednoglasno donio odluku da se gospodina Darka Milinovića bezuvjetno isključuje iz HDZ-a, njemu ovim isključenjem prestaju sva prava i obveze koja proizlaze iz članskog statusa", rekao je Kuščević.

"Žao mi je da je do toga došlo, s ljudske strane, ali Milinović kontinuirano krši Statut stranke. Prvi put je to učinio u siječnju, a nakon toga ovim zadnjim činom, dovođenjem ljudi u stranku, a neprihvaćanjem radnog sastanka koji je predložen. Sve zajedno dovelo je do toga da je ova odluka opravdana", dodao je.