Zamjenik gradonačelnika objasnio kako će stanovnici Trešnjevke do naknade za štetu od poplave

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet izjavio je u nedjelju navečer kako protokol za prijavu štete od poplave koja se dogodila na dijelu Selske ceste i okolnih ulica u nedjelju ujutro biti objavljen na mrežnim stranicama Vodoopskrbe i odvodnje

Oko 19:30 sati završena je sanacija Selske ceste u Zagrebu te je voda puštena u sustav magistralnog vodovoda, izvijestilo je Ravnateljstvo civilne zaštite u nedjelju oko 20.30. Do tada su stanovnici na dijelu Selske ceste od Crikveničke do Grobničke ulice bili bez vode zbog radova na sanaciji, a opskrba vodom bila je osigurana cisternama. Također, i promet je bio u prekidu tim cijelom Selske ceste. O tom je slučaju poplave u središnjem Dnevniku HTV-a govorio zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet .

'Poznavajući zagrebačku prometnu situaciju, bit će problema i čepova. Bit će zatvorena Selska ulica, od Ozaljske do Zagrebačke. Vozila koja dolaze sa sjeverne strane moći će skrenuti desno do Puljske pa do Zagrebačke, a vozila koja dolaze s juga moći će skrenuti lijevo, prema zapadu - do Golikove ulice', rekao je Korlaet.