Žali što ju je probala: Ne mogu prehodati ni 50 metara, a da ne moram trčati na WC

Najnoviji vladini podaci procjenjuju da se upotreba ketamina u Engleskoj i Walesu više nego udvostručila od 2016. I ne samo to - više se nego utrostručila u dobnoj skupini ispod 25 godina u istom razdoblju. No ketamin postaje sve popularniji i u Hrvatskoj, pokazali su lani rezultati analize otpadnih voda na prisutnost droga Europske agencije za praćenje droga (EMCDDA) u Zagrebu.

Ketamin je vidljiv u njezinom urinu

'To je samo mali bijeg od stvarnosti. Nažalost, s obzirom na to da sam proživjela nekoliko stvari u životu koje su me dovele do donošenja ovih odluka i posttraumatskog stresnog poremećaja, patim i s mentalnim zdravljem. I tako je nekako na red došao i ketamin', ispričala je.

Beth se sada bori i s fizičkim učinkom dugotrajnog korištenja ketamina. To je uzrokovalo veliku izraslinu u njezinom mjehuru, koju je morala spaliti, a također kaže da je mogla vidjeti lijek kako pluta u njezinom urinu na ekranu bolničke kamere dok su je urolozi pregledavali.

Što je ketamin?

Ketamin se naširoko koristi u NHS-u kao anestetik, sedativ i lijek protiv bolova, a često se koristi i na životinjama. Zbog svojih halucinogenih učinaka smatra se i 'drogom za zabavu', a jedini se spominje kao potencijalni uzrok smrti popularnog glumca Matthewa Perryja.

Na ulici poznat kao Special K, obično dolazi u obliku kristalnog praha ili tekućine. Ketamin je klasificiran kao droga klase B, što znači da ga je zabranjeno uzimati, nositi, proizvoditi ili prodavati.

Poznato je i da se tolerancija na tu drogu brzo razvija pa korisnici ubrzo trebaju sve više i više da bi osjetili učinak. Kronična upotreba te supstance značajno utječe na sluznicu mokraćnog mjehura i može ga smanjiti. To može dovesti do učestalog mokrenja, infekcija, krvarenja, blokada i inkontinencije.