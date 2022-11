Zahvat u Njemačkoj je nova prilika za život: Otac dviju djevojčica bori se s najagresivnijim tipom tumora na mozgu, obitelj moli za pomoć

Hrvoje Drašković (35) iz Huma na Sutli, otac dviju djevojčica, već se četiri godine bori s glioblastomom, agresivnim tipom tumora mozga. Nakon drhtanja i slabosti u lijevoj ruci, u siječnju 2018. dijagnosticiran mu je četvrti stadij tumora mozga - glioblastoma multiforme (GBM). Sudjelovao je i pri eksperimentalnim tretmanima diljem Europe kako bi doprinio daljnjem istraživanju te agresivne i zloćudne bolesti. U tom je razdoblju pomagao drugim oboljelima. U četiri godine bio je podvrgnut invazivnoj operaciji uklanjanja tumora na mozgu, višestrukim kemoterapijama i zračenjima, a bolest se vratila još agresivnija

Njegovi bližnji, od obitelji do prijatelja i susjeda, pokrenuli su kampanju kako bi prikupili sredstva za eksperimentalan zahvat u Njemačkoj koji bi mu mogao pomoći. No taj zahvat košta 90.000 eura i ne pokriva ga Hrvojevo zdravstveno osiguranje. Hrvoja i njegovu obitelj četverogodišnja je borba financijski i motivacijski iscrpila i u ovom trenu nemaju pravo na kredit, stoga mole za vašu pomoć.

Došle su godine Covida i unatoč izuzetno slabom imunitetu, puno je pridonio tvrtki u kojoj je radio, a njihova je mala obitelj u kolovozu prošle godine dočekala drugu djevojčicu. Bio je sretan i pun nade u lijepu budućnost. Redoviti MRI pregledi nisu pokazali nikakve znakove tumora i on je povratio svu svoju snagu.

Bijela točkica se pojavila na snimci u rujnu 2021. i to je dovelo do brzog rasta tumora do 7 centimetara koji je naglo pogoršao njegovo zdravlje i pokretljivost. Bila je potrebna opasnija terapija zračenjem po drugi puta. Hrabro se podvrgnuo svih četrnaest svojih termina, znajući da će to utjecati na njegovo mentalno zdravlje i fizičke sposobnosti, nadajući se da će ponovno smanjiti tumor. Počeo je imati napadaje i poteškoće s kretanjem lijeve strane tijela zbog zračenja i veličine tumora. Nastavio je činiti sve kako bi zadržao pokretljivost, ali učinci su postali preveliki da bi se mogao nositi s njima.

Na njegovu sreću, medicinska tehnologija je bitno uznapredovala u ovih skoro pet godina. Hrvoje je pronašao kliniku u Njemačkoj koja radi lasersku ablaciju liječenja glioblastoma vođenu MRI-om koja je operativni postupak. Međutim, ovaj postupak nije pokriven od strane zdravstvenog osiguranja jer je u eksperimentalnoj fazi. Hrabar je pokušati i sve što mu sada treba su sredstva. Pomozimo mu da nastavi borbu i da odgoji svoje dvije djevojčice.

Pošaljite nam e-mail ako imate druge informacije ili mogućnosti pomoći. Svi donatori imat će priliku pratiti Hrvojev oporavak i tako podržati prikupljanje informacija o liječenju i pobjeđivanju glioblastoma. Sva sredstva idu za pokriće računa za operaciju, njegov boravak u Kliničkom centru i izvanredni prijevoz u Njemačku. Svima vama od srca zahvaljujem u ime svoje obitelji na pomoći i želim vam što svjetliju budućnost! Hvala, hvala, hvala!!' stoji u objavi.

Humanitarna druženja uz društvene igre

Njegovi prijatelji su organizirali nekoliko humanitarnih druženja uz društvene igre. Prvo će biti 12. studenog u Pivnici Cantina u Humu na Sutli, istog dana i u caffe baru Saloon u Krapini, Krčmi Polanović w. Huncutarije u Zaboku, te Bedekovčini i Pregradi (lokacije će biti naknadno objavljene).