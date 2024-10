Zahladnjenje, kiša i opasne brzine vjetra: DHMZ upozorio gdje će biti najgore

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prijepodne će prevladavati sunčano vrijeme, dok će u pojedinim riječnim područjima biti jutarnje magle. Tijekom popodneva, očekuje se naoblačenje sa zapada. Vjetar će biti uglavnom slab. Jutarnje temperature kretat će se od 6 do 8 °C, a najviše dnevne do 19 °C, piše HRT .

Stiže i kiša

Uz pretežno oblačno vrijeme, očekuje se mjestimična kiša. Najniže temperature zraka kretat će se između 14 i 16 °C, a u gorskim krajevima oko 10 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 17 i 22 °C.

U Dalmaciji, gdje će prevladavati djelomično sunčano vrijeme, temperature će dosezati do 24 °C. Više oblaka se očekuje u popodnevnim satima, kada na sjeveru može pasti malo kiše. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a poslijepodne jugozapadni, uz blago valovito more.

Slična vremenska slika bit će i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će biti najviše sunčanih sati. Jutarnje temperature će se kretati od 12 °C u unutrašnjosti do 18 °C na otocima, dok će najviše dnevne temperature biti između 22 i 24 °C.