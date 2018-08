Zagrepčani se sada mogu kupati na dva otvorena i tri zatvorena bazena

Radovi na bazenima Sportsko rekreacijskoga centra (SRC) Šalata, Iver, Jelkovec i Zimsko plivalište Mladost, završeni su u predviđenim rokovima te se sada Zagrepčani mogu kupati na dva otvorena i tri zatvorena bazena, izvijestila je u ponedjeljak Služba za odnose s javnošću u ustanovi Upravljanje sportskim objektima

Servis bazena u Sportskom parku Mladost, koji je počeo 6. kolovoza, trajat će do kraja mjeseca, odnosno do 31. kolovoza, a servis bazena Utrina počeo je u ponedjeljak 20. kolovoza i trajat će do 2. rujna.