Zagrebački profesor o padu Vučića i odnosima sa Zagrebom: 'Mnogima je odgovarala babaroga u Beogradu'

Promjena vlasti u Srbiji otvara mogućnost za novi početak u odnosima s Hrvatskom, ali ne znači da će Zagreb automatski promijeniti svoju politiku prema Beogradu. Ocijenio je to profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović, upozorivši da su pojedinim državama odgovarali dosadašnji politički odnosi sa Srbijom. U razgovoru za RTS osvrnuo se i na pobjedu studentskog pokreta, ulogu intelektualaca te pogreške koje Europska unija, prema njegovu mišljenju, ne bi smjela ponoviti

Jović smatra da su parlamentarni izbori u Srbiji pokazali kako studenti, profesori i intelektualci mogu pružiti otpor političkim pritiscima i pritom pridobiti široku podršku građana. Podsjetio je da je stranka koja je do izbora bila na vlasti tijekom kampanje najavljivala mjere protiv sveučilišta, koja je, prema njegovoj ocjeni, doživljavala kao svoje glavne protivnike. 'Čini mi se da je ovo što se dogodilo zapravo neka vrsta otpora tim pritiscima. Dakle, otpora intelektualaca u širem smislu, mladih, studenata, ali i profesora, koje se često pomalo zaboravlja u toj široj priči', rekao je Jović za RTS. 'Intelektualna elita povezala se s velikim brojem građana' Prema njegovim riječima, izborni rezultati pokazali su da su se intelektualci i velik dio građana našli na istoj strani, suprotno tvrdnjama da su studenti i profesori otuđena elita koja ne razumije potrebe društva.

'Ovdje vidimo da se intelektualna elita povezala s velikim brojem građana. U tom kontekstu izborna kampanja, događaji koji su joj prethodili i rezultati izbora pokazuju odnos između antiintelektualističke i antielitističke strane, s jedne strane, i otpora intelektualaca, s druge', objasnio je. Jović smatra da intelektualci koji žele mijenjati društvo moraju biti spremni izaći iz sigurnosti akademske zajednice i preuzeti odgovornost za javno dobro. 'Mislim da moraju postojati ljudi koji su spremni iskoračiti iz svojih zatvorenih prostora i sigurnog okruženja akademske zajednice ili instituta, ako žele mijenjati društvo i ako ih zanima ne samo privatno nego i javno i opće dobro', poručio je. 'Ako ne vjerujemo obrazovanim ljudima, kako možemo vjerovati građanima?' Govoreći o mogućem sudjelovanju intelektualaca u budućoj vlasti, Jović je upozorio da ulazak u politiku može biti zahtjevan za ljude koji su karijere izgradili izvan političkog sustava. Objasnio je da se stručnjaci iz prirodnih i drugih znanstvenih područja često nađu na nepoznatom terenu kada preuzmu političke funkcije te im je potrebno vrijeme da se prilagode. Ipak, smatra da nedostatak političkog iskustva ne može biti razlog za nepovjerenje prema njima. 'Ako ne vjerujemo njima, dakle ljudima koji su vrlo obrazovani, kako onda možemo vjerovati običnim građanima kada uđu u sferu vlasti? Tada bismo bili protiv demokracije kao takve', rekao je. Podsjetio je i na političke promjene u Srbiji 2000. godine, kada su Dragoljub Mićunović, Vojislav Koštunica i Zoran Đinđić preuzeli važne državne funkcije. Prema njegovim riječima, ti su se političari suočili sa snažnim otporom struktura povezanih s prethodnim režimom, uključujući pojedine državne službe, a za prevladavanje tih prepreka trebalo im je mnogo vremena.

Aleksandar Vučić priznao izborni poraz Izvor: EPA / Autor: MARKO DJOKOVIC







+6 Aleksandar Vučić priznao izborni poraz Izvor: EPA / Autor: MARKO DJOKOVIC