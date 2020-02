Zagreb Pride pozdravio odluku Ustavnog suda oko udomitelja, prozvali saborske zastupnike vladajućih, ali i oporbe

Zagreb Pride pozdravio je odluku Ustavnog suda kojom se sudovima i nadležnim tijelima nalaže da se životnim partnerima i partnericama pod jednakim uvjetima omogući sudjelovanje u udomljenju djece bez adekvatne roditeljske skrbi, priopćili su iz te udruge

'Odluka nije ni mogla biti drugačija. Od 2014., kada je Hrvatski sabor donio Zakon o životnom partnerstvu, životnim partnerima i partnericama jamči se jednaki tretman u odnosu na bračne drugove u svim područjima života. To uključuje i jamstvo zabrane od nepovoljnog postupanja kod ostvarenja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi (glava 7. Zakona o životnom partnerstvu), u što nesumnjivo spada i udomiteljstvo. Ukratko, životni partneri i partnerice imaju pravo biti udomiteljska obitelj još od 2014.!', poručuje Zagreb Pride u priopćenju.

Podsjećaju javne službe, tijela s javnim ovlastima, porezne uprave, sudove te sve zastupnike i zastupnice Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) na to da sve osobe u Republici Hrvatskoj pravo na poštovanje i pravnu zaštitu svog osobnog i obiteljskog života i ljudskog dostojanstva. 'To uključuje i pravo da se životne partnere tretira na jednak način kao i bračne u svim područjima života, od ulice, suda, prilikom najma stanova, do policijske postaje ili Centra za socijalnu skrb', poručuju.



'Od donošenja Zakona o životnom partnerstvu upozoravamo zastupnike i zastupnice Hrvatskog sabora, naročito one iz Odbora za ravnopravnost spolova, kako se kod donošenja posebnih zakona i propisa u kojima se navode bračni i izvanbračni drugovi, kao što je bio i Zakon o udomiteljstvu, obavezno moraju navoditi i životni partneri ili partnerice. To nije važno samo zbog usuglašavanja novih propisa sa Zakonom o životnom partnerstvu, već i zbog uklanjanja dvojbi oko svih pravnih i drugih nedoumica koje mogu imati sami provoditelji zakona, baš kao što se sad pokazalo u slučaju Zakona o udomiteljstvu. Zakon o životnom partnerstvu je organski zakon i svi posebni propisi moraju biti usuglašeni s njime', kaže se u priopćenju.



Kritike su uputili HDZ-ovim zastupnicima. 'Od 2016. godine, otkako je HDZ preuzeo Vladu RH, uporno se izostavljaju životni partneri iz posebnih zakona. Zakon o udomiteljstvu nije jedini zakon koji je donesen u ovom sazivu Sabora, a da su ih nadležni odbori za ravnopravnost spolova i obitelj propustili uskladiti sa Zakonom o životnom partnerstvu. Omogućeni su i drugi oblici institucionalne diskriminacije životnih partnera, posebno u području poreznog sustava i nasljeđivanja. Za ovu pravnu zbrku odgovornost podjednako snose zastupnici i zastupnice vladajuće većine, koji predlažu propise koji isključuju životne partnere i partnerice, kao i zastupnici i zastupnice oporbe koji reagiraju samo kada se takvi diskriminatorni propisi prelome preko naših leđa', zaključuju iz Zagreb Pridea.