Zagreb od sutra poskupljuje vodu dok je istodobno ispušta u potok

Sutra poskupljuje voda na zagrebačkom području uz opravdanje da će se time riješiti brojni problemi s vodoopskrbnom mrežom. Česta su pucanja dotrajalih cijevi i još postoje kućanstva koja nisu priključena na vodovod. Dok se mreža ne obnovi, zagrebačka vodoopskrba poseže za svakojakim rješenjima, primjerice i za ispuštanjem vode u potok

- Tu su pustili vodu, jer je pritisak jak i vodu je trebalo ispustiti. Stavili su jednu manju cijev. Poslije toga su stavili velike cijevi kao vatrogasci i to im je puklo. Onda je voda špricala po nogostupu, onda su se ljudi žalili. Iza toga su došli i stavili plastičnu cijev i ja sam bio prije jedno mjesec dana s njima ovdje i velim "dečki, dajte zatvorite vodu". A oni meni da što bih ja htio, da to nije moja briga, kazao Stjepan Valjak iz Kraljevečkih Novaka.

Iz hidranta u betonskoj cijevi pokraj ceste u zagrebačkom naselju Kraljevečki Novaki u odvodni kanal ispušta se čista pitka voda. Rješenje je to kojemu je, da ne bi zbog pritiska pucale cijevi, pribjegla Vodoopskrba i odvodnja, javlja HRT.

- Na povišenom dijelu nemaju vode u svojim kućama. Znači, pritisak vode na katu ne postoji i to je veliki problem za ljude, a voda se na dva mjesta, na ovom dijelu gdje vidite sada i 300 metara više prema Sesvetama ispušta u kanal već treću godinu, rekao Ivan Ciković, predsjednik MO Kraljevečki Novaki.

Žalbe su slali na mnoge adrese, no povratnih informacija, kažu, nije bilo. I mi smo se obratili Vodoopskrbi i odvodnji, no do zaključenja priloga HRT odgovor nije dobio. Odgovore traži i saborski zastupnik Socijaldemokrata koji smatra da gradska uprava griješi u koracima.



- Gradonačelnik je najavio poskupljenje vode otprilike 15 posto bez da je napravljen ikakav plan investicija u vodoopskrbnu mrežu, bez da su osigurana ikakva sredstva iz europskih fondova, bez da su na neki način utvrđeni gubici u sustavu, naglašava Davor Bernardić, saborski zastupnik Kluba Socijaldemokrati.



Bez dizanja cijene vode, gradonačelnik tvrdi, ne može doći do sveobuhvatnog projekta obnove mreže.



- Da bi povukli novac iz fondova EU-a, da bi povukli milijardu i 800 milijuna kuna, moramo subvencionirati to, odnosno sufinancirati s 500 milijuna kuna. Ovih 15 posto vlastitih prihoda VIO-a, ovih 15 posto je nužno kako bi došli do tih 30 posto, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.



Ulaganja su očito bitna radi smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži kao i njezina proširivanja do kućanstava koja u 21. stoljeću u glavnom gradu još nemaju tekuću vodu.