Grmoja proziva Divjak jer je nestala, Hrg ističe: 'Učitelji su pokazali lice ponosa i sad svime upravljaju emocije, što je opasna stvar'

Aktualno saborsko prijepodne u znaku prepucavanja vezano za stanje u prosvjeti te Vladinu ponudu sindikatima obrazovanja o kumulativnom povećanju plaća od 10,4 posto u Otvorenom su komentirali Branko Bačić, predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a, Branko Hrg, saborski zastupnik HDS-a, Nikola Grmoja, predsjednik Kluba zastupnika Mosta

'Odgovornost što je došlo do ovakvog bunta u Hrvatskoj je na premijeru, jer se nije ranije krenulo u uređivanje sustava plaća i donošenje zakona o plaćama u javnoj upravi. Odgovornost je i na ministrici Blaženki Divjak koja je praktički nestala', kazao je Nikola Grmoja.

Dodao je kako Vlada nije prihvatila promjenu koeficijenata jer bi to izazvalo domino efekt i 'napravilo nepravdu i drugima koji to zaslužuju'. Ponovio je da će učiteljima, nastavnicima i profesorima plaća ukupno porasti 23,1 posto, a ostalima 18,5 posto uz dodatne pozitivne efekte porezne reforme.

Podsjetimo, prosvjetarima su ponuđeni dodatci kroz granski kolektivni ugovor (3 posto od 1. prosinca ove godine i 1 posto od 1. lipnja iduće godine) te 'osigurač' od 1% koji bi se aktivirao na plaći za prosinac 2020. ukoliko ne bude donesena Uredba o koeficijentima. Uz to svim sindikatima javnih i državnih službi nudi se povećanje osnovice 2+2+2 posto (od 1.1., 1.6. i 1.10. iduće godine).

Ustvrdio je da je reforma obrazovanja pokopana kad su na trgu profesori i nastavnici vikali: 'Dolje loomeni, dolje tableti'. Smatra da se u reformu obrazovanja nije trebalo krenuti prije nego što su osigurana sredstva za nerješavanja nepravdi koje postoje u sustavu plaća. Naglasio je kako nijedna politička opcija nije stajala iza prosvjeda prosvjetara.

Hrg: Nisam više siguran da sindikalni vođe mogu kontrolirati situaciju

Branko Hrg je 11 godina 'bio u zbornici'. Raduje ga, kaže, što se učitelji danas ovako ponašaju. Učitelji su, dodaje - stalno bili izloženi nekim reformama, a svi su imali više prava od njih, primjerice - roditelji.

'Oni su pokazali lice ponosa i sad svime upravljaju emocije, što je opasna stvar', kazao je. Nije više siguran da sindikalni vođe situacijom mogu upravljati. Međutim, poziva na razum i donošenje odluka koje bi normalizirale situaciju. Za njega je strašno da u društvu imamo 'pozitivne ekonomske pokazatelje i istodobno emocionalnu negativu'.

Bauk: Tko vodi politiku vlade prema obrazovnom sektoru

'Premijera bi trebalo educirati o razlici između osnovice, koeficijenta i dodatka. Prosvjetari su tražili nešto što košta 350 milijuna kuna. Premijer je to odbio na način da će dati svima 1,2 milijarde uz odustajanje od smanjenja PDV-a. Učitelji su potom rekli da ih se pokušava posvađati s ostatkom javnog sektora. U srijedu je ministar financija rekao da ako učitelji na to ne pristanu - neće biti povećanja od 6 posto za javni sektor. Kako očekujete da vam se vjeruje da ćete napraviti nešto do kraja 2020., ako ono što je premijer javno rekao prije mjesec dana - sad uvjetujete nečim što uopće nije bilo spomenuto. Tko je osoba u Vladi zadužena za provedbu politike prema obrazovnom sektoru', upitao je Arsen Bauk.