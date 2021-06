Zadovoljstvo u Splitu naklon pobjede protiv banaka: 'Pravda je pobijedila, a arbitri se mogu sramiti'

'Ova presuda vraća vjeru u hrvatsko pravosuđe i potvrđuje stav da u konačnici istina i zakon uvijek pobjeđuju', reakcija je splitskog gradonačelnika Ivice Puljka na vijest da je Grad Split pravomoćno pobijedio strane banke u 650 milijuna kuna vrijednom sporu oko Spaladium arene

'To potvrđuje naš ispravan stav od početka ovog procesa, da Grad Split nije dužan ni jednu jedinu lipu. Prije četiri i pol godine morali smo građane i porezne obveznike obavijestiti o arbitražnom pravorijeku kojim su nam nametnute goleme obveze, danas imamo zadovoljstvo i ponos objaviti da je to pravomoćno ukinuto', rekao je Peronja.

U ovom sporu, bankama preostaje još mala teoretska šansa pokušati srušiti presudu izvanrednim pravnim lijekovima, odnosno revizijom.

Pravorijek Arbitražnog suda pri Hrvatskoj gospodarskoj komori - u kojemu su sjedili profesori Pravnog fakulteta u Splitu Dragan Bolanča, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Davor Babić i sudac Vrhovnog suda Igor Periša - utvrdio je da je raskinut ugovor o javno-privatnom partnerstvu za gradnju sportsko-poslovnog kompleksa Lora, te da Grad Split treba bankama platiti oko 70 milijuna eura kredita jer su prava i obveze privatne tvrtke 'Sportski grad' na njega prenesene.

'Otac' cijelog projekta, sveučilišni profesor Dejan Kružić, uporno je upozoravao da za to nema osnove jer banke nisu imale nikakav ugovorni odnos s Gradom Splitom. Protiv trojice arbitara podnio je kaznene prijave.

Nakon objave vijesti o najnovijoj presudi bio je vidno zadovoljan.

'Republika Hrvatska tendira biti pravna država, a to svakim danom sve više pokazuje. Ovakav rasplet bio je očekivan, premda je osim odvjetnika Peronje, mene osobno i još pokojeg pojedinca malo tko u to vjerovao. Arbitražni pravorijek bio je toliko nakaradan da sam prije pet godina javno tvrdio da će se arbitri sramiti presude koju su potpisali, a naročito činjenice da studenti prve i druge godine pravnih fakulteta iskazuju bolja znanja iz bazičnih pravnih predmeta u odnosnu na ono što je bilo napisano. Pravomoćna presuda sada to potvrđuje', rekao je Kružić.