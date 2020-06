Zadarski stožer: Zašto Novak Đoković nije testiran? 'Ne znamo'

Na pitanje zašto Novak Đoković nije testiran, Alan Medić na današnjoj konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite Zadarske županije, kazao je kako ne zna. 'Koji su se htjeli testirati, to su napravili na privatnu inicijativu i sami su to platili. Župan i gradonačelnik su u samoizolaciji jer su se rukovali sa zaraženim osobama', potvrdio je

"Oni su došli tu iz poslovnih razloga, mi nismo mogli sve testirati. Ništa nije išlo protiv pravila struke. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Nacionalni stožer donijeli su preporuke, no hoće li ih se svi pridržavati, to je druga stvar. Tamo je bilo dezinfekcijskih sredstava, no jeste li ih vi nanijeli i odlučili se slikati s tenisačem, to je vaša osobna odluka", kazao je.

Medić je naglasio da su sinoćnja testiranja odrađena na privatan zahtjev sportaša te su ih sami platili. Osobe koje su bile u bliskom kontaktu s tenisačima, bilo da se radi o rukovanju ili razgovoru duljem od 15 minuta pri razmaku manjem od metar i pol, upućene su u samoizolaciju.