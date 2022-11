WHO: Majmunske boginje i dalje predstavljaju globalnu zdravstvenu krizu

Epidemija majmunskih boginja i dalje predstavlja globalnu zdravstvenu krizu, što je najviša razina upozorenja Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), priopćio je u utorak krizni odbor UN-ove agencije.

WHO je u srpnju objavio da brzo širenje majmunskih boginja predstavlja globalnu zdravstvenu krizu.

Majmunske boginje tipično počinju simptomima sličnima gripi kao što su groznica, jaka glavobolja i oticanje limfnih čvorova.

Nakon jednog do tri dana na licu i tijelu se razvija osip koji se najprije manifestira u obliku plosnatih lezija, a završava u obliku gnojnih čvorića.

Simptomi mogu trajati dva do četiri tjedna. Majmunske boginje mogu biti smrtonosne, ali prema podacima WHO-a stopa smrtnosti uvelike varira od soja do soja, od gotovo nula do čak 11 posto.