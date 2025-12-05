Vukovarska hitna pomoć dobila nova vozila: 'Ne samo da rade, nego daju sebe'

Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije preuzeo je u petak pet novih vozila, vrijednih 411.050 eura i najvećim dijelom financiranih iz decentraliziranih sredstava Vukovarsko-srijemske županije.
"Godišnje zaprimimo oko 30.000 poziva, od toga je oko 14.000 intervencija na koje izlaze naši liječnici i medicinski tehničari. Uz to, imamo oko 10.000 pregleda u ambulantama i oko 4000 telefonskih savjeta. Ključno je da devet ekipa hitne medicinske pomoći svakodnevno, 24 sata, pokriva šest mjesta u županiji", rekao je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mladen Karlić.
Vozila je zavodu predao vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić napomenuvši kako je županija za njihovu nabavu osigurala 371.250 eura, dok je ostatak iznosa pokriven vlastitim sredstvima Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.
"Kada vidite novu zgradu, opremu i zadovoljstvo djelatnika koji svoj posao obavljaju predano, to ulijeva povjerenje. Ovo nije samo posao, ovo je poziv i način života. Izazove s kojima se djelatnici hitne susreću rijetko tko proživljava na svome radnom mjestu. Zato im veliko hvala, jer oni ne samo da rade, oni daju sebe", poručio je Bosančić.
Od pet nabavljenih vozila jedno je namijenjeno hitnoj službi, a četiri sanitetskom prijevozu.