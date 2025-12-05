Vukovarska hitna pomoć dobila nova vozila: 'Ne samo da rade, nego daju sebe'

"Godišnje zaprimimo oko 30.000 poziva, od toga je oko 14.000 intervencija na koje izlaze naši liječnici i medicinski tehničari. Uz to, imamo oko 10.000 pregleda u ambulantama i oko 4000 telefonskih savjeta. Ključno je da devet ekipa hitne medicinske pomoći svakodnevno, 24 sata, pokriva šest mjesta u županiji", rekao je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mladen Karlić.

Vozila je zavodu predao vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić napomenuvši kako je županija za njihovu nabavu osigurala 371.250 eura, dok je ostatak iznosa pokriven vlastitim sredstvima Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije.