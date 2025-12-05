VAŽAN DAN U SABORU

Glasanje će se pratiti s pozornošću: Na red došao proračun, Vlada iznenadila potezom

Bi. S. / Hina

05.12.2025 u 04:20

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek
Bionic
Reading

Hrvatski sabor u petak glasuje o raspravljenim točkama, među kojima i o državnom proračunu za 2026. godinu, a to se glasovanje čeka s posebnom pozornošću i zbog činjenice da je Vlada prihvatila nekoliko amandmana oporbenih zastupnika, koje dio javnosti vidi kao nove partnere većini

Prije nego o samom proračunu, Sabor će glasovati o amandmanima na proračun i prateće financijske planove, njih oko 270, a koje je Vlada, uz izuzetak njih 15, odbila.

Među tih 15, šest su predložili zastupnici većine, a 11 oporbeni - nezavisna Boška Ban, Dubravko Bilić i Ivica Baksa iz Nezavisne platforme Sjevera i Klub IDS-a.

vezane vijesti

To je otvorilo pitanje kriju li se među njima i novi partneri za tanku saborsku većinu?

Signal je to i pokazatelj na koga HDZ cilja i snubi, komentirali su iz lijeve oporbe.

Iz IDS-a, koji je posebno apostrofiran, izrazili su zadovoljstvo što je Vlada prihvatila njihovih šest, od 41 amandmana koji su podnijeli. Hoće li nakon toga dignuti ruku za proračun, nisu otkrili.

'Odluku o konačnom glasovanju donijet će do petka naša stranačka tijela+, poručio je predsjednik IDS-a Loris Peršurić.

Vlada je prihvatila amandmane vladajućih Ivana Penave (DP), HDZ-ovih Ljubomira Kolareka i Josipa Đakića, Marijane Petir (NZ) i Željka Lackovića (Nezavisni).

vezane vijesti

 Država u idućoj godini planira u svoju blagajnu uprihoditi 35,7 milijardi eura, dok bi joj rashodi trebali biti 39,8 milijardi.

Očekuje se gospodarski rast od 2,7 posto, a glavni pokretač rasta BDP-a trebala biti domaća potražnja, dominantno osobna potrošnja.

 U idućoj se godini očekuje daljnji pad udjela javnog duga u BDP-u, na 56 posto, dok bi deficit konsolidirane opće države trebao biti 2,9 posto, isto kao i u 2025. godini.

Osim o proračunu, Sabor će glasovati i o drugim raspravljenim točkama, među kojima je i paket poreznih zakona koji uključuje dodatne porezne olakšice za poduzetnička sponzorstva neprofitnog sektora i društveno korisnih djelatnosti, kao i administrativno rasterećenje za poduzetnike.

Uz ostale, mijenjaju se i Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Opći porezni zakon zbog usklađivanja sa Zakonom o fiskalizaciji, odnosno administrativnog rasterećenja ukidanjem pojedinih obrazaca.

Procjena je da će to ukidanje poduzetnicima donijeti rasterećenje u iznosu od 72,64 milijuna eura. Opći porezni zakon mijenja se i i zbog propisivanja izuzeća od obveze čuvanja porezne tajne za slučaj razmjene analitičkih podataka o naplati lokalnih poreza i poreza na dohodak između Porezne uprave i jedinica lokalne odnosno područne samouprave.

Umjesto preminulog Denisa Matića, za članicu Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Sabor bi trebao imenovati Nikolinu Moslavac.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OPASAN TREND

OPASAN TREND

'Slučaj časna sestra': Kako će djeca prepoznati lažnu vijest kad ni roditelji ne znaju razlikovati medije i mreže?
nije se dogodilo

nije se dogodilo

Plenković: Palestina nije priznala Hrvatsku ni prije 33 godine ni kasnije
ozbiljan incident

ozbiljan incident

Dronovi krenuli na avion u kojem je bio Volodimir Zelenski: Slučajnost ga je spasila

najpopularnije

Još vijesti