Vujčić: Demografski problemi traže donošenje politike 'pametne integracije'

Odgovarajući na panelu na pitanje o geopolitičkim trendovima deglobalizacije i jačanja nacionalnih protekcionističkih politika, Vujčić je ocijenio da se nastavak tih trendova može očekivati u srednjoročnom periodu.

"Neki od planova koji dovode do fragmentacije svjetskih trgovačkih tokova tek se trebaju implementirati pa je realno očekivati nastavak tih trendova. Naravno, politike koje dovode do fragmentacije svjetskih trgovinskih tokova i tokova stranih izravnih investicija mogu dovesti do veće inflacije i većih kamata, ali to je nešto s čim ćemo se morati nositi u predstojećem periodu, uključujući i nas iz centralnobankarskog sektora", istaknuo je guverner HNB-a.