Vuco: Obraćat ću se narodu jednom tjedno s predivnog balkona

Svoju kandidaturu za splitskog gradonačelnika najavljuje i Siniša Vuco, samo dan nakon što ga je predsjednik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak javnosti predstavio kao novog predsjednika splitskog ogranka stranke

Pjevač Siniša Vuco najavio je svoju kandidaturu za mjesto gradonačelnika Splita. Tvrdi da je njegov osnovni zadatak pripremiti stranku za lokalne izbore, ali poručuje da je on jedini koji može parirati Željku Kerumu.

"Ekskluziva je. U manje od 24 sata ja sam dobio toliko podrške da jednostavno idem u Zagreb zatražiti od moga predsjednika i od vrha stranke da i službeno budem kandidat za gradonačelnika grada Splita. Jer sad sam vidio koliko me vole, a s druge strane koliko me se pribojavaju. Pa ja mogu biti gradonačelnik, to nije više zezancija. Nikada Vuco nije bio zezancija", objavio je pjevač, izvještava Dnevnik.hr.