Vučković uručila 32 ugovora od 25,7 milijuna eura za vodu, odvodnju, klimu i prirodu

Rekla je da se ti ugovori odnose na financiranje lokalne infrastrukture u području vodoopskrbe i odvodnje na specifičnim područjima pogođenim potresima i na otocima, te na poticanje znanosti i istraživanja kako bi unaprijedili specifična područja poput poljoprivrede, šumarstva i turizma u kontekstu klimatskih izazova. Također, ugovor je dodijeljen i Zavodu za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kako bi poduprli njegove kapacitete u zaštiti naših najvrjednijih resursa.

Riječ je o 12 projekata vrijednih 8 milijuna eura financiranih iz državnog proračuna iz Javnog poziva za dodjelu sredstava za pokrivanje troškova izgradnje/rekonstrukcije manjih dijelova sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda na područjima pogođenim potresima i otocima.

Ministrica je uručila i 19 ugovora renomiranim znanstveno-istraživačkim institucijama za projekte jačanja primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizicima. Ukupna vrijednih tih ugovora je 10,45 milijuna eura, od čega je bespovratnih sredstava iz EU-a u iznosu od 8,88 milijuna eura, a ostatak pokrivaju korisnici.

Također, Vučković je uručila i ugovor ravnatelju Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Aljoši Dupliću za projekt "Priroda na oku - Praćenje stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova" odobren u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Ugovor je vrijedan 10,3 milijuna eura, od čega iznos EU sredstava za taj projekt iznosi 8,8 milijuna eura, a ostatak se financira iz državnog proračuna.

Ministrica Vučković je rekla da će taj ugovor Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, kao središnjem državnom tijelu zaduženom za podatke, monitoring staništa i vrsta te statistiku u području okoliša i prirode pomoći da bude još brži, unaprijedit će njegov rad i suradnju s drugim tijelima.

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Miroslav Delić zahvalio je ministrici koja je bila vrlo agilna u rješavanju vodoopskrbe Drvenika. Rekao je da su dobili dio sredstava gdje će napokon, prvi put dovesti pitku vodu na otoke Drvenika.

"Drvenik Veli i Drvenik Mali do sada nisu uopće imali vodoopskrbu, a pitanje vodoopskrbe se rješavalo putem vodonosaca što je postalo veliki problem i veliki trošak kako za nas, a tako i za ministarstvo. Naravno da je stvaralo i velike probleme ljudima koji tamo žive a o mnogobrojnim turistima nećemo niti govoriti", rekao je Delić.

Istaknuo je da je "ovo samo jedan mali kolačić financijske potpore" koju im ministarstvo pruža. Naglasio je da dvije aglomeracije koje provode na području Splitsko-dalmatinske županije su u vrijednosti gotovo 600 milijuna eura koje će iskoristiti za poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje na njihovom području, a ovakvi pojedinačni manji zahvati su im vrlo bitni za podizanje kvalitete života na otocima.