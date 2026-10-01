Vučić u isti koš stavio Kurtija, Zvicera i Plenkovića: 'Skupili se svi koji mrze Srbiju'

Donedavni srpski predsjednik Aleksandar Vučić poručio je s predizbornog skupa u Sremskoj Mitrovici da će sve mrzitelje Srbije, među kojima su Andrej Plenković, Albin Kurti, Milo Đukanović, Radoje Zvicer i Ilija Srdanović, njegova lista 'sve zajedno pobijediti'
Donedavni predsjednik Srbije, a sad nositelj liste Ujedinjena Srbija na predstojećim parlamentarnim izborima, Aleksandar Vučić, na predizbornom skupu u Sremskoj Mitrovici ponovno je govorio o neprijateljima Srbije.
Hrvatskog premijera Andreja Plenkovića optužio je da želi smjenu vlasti u Beogradu. U tom kontekstu je spomenuo i kosovskog premijera Albina Kurtija, bivšeg crnogorskog predsjednika Milu Đukanovića, vođu kavačkog klana Radoja Zvicera te Iliju Srdanovića, prvog kandidata Studentske liste.
"Albin Kurti hoće smjenu vlasti u Srbiji. Hoće Plenković. Hoće Đukanović i Zvicer. Pa je l' vam to dovoljno, narode? Je l' razumijete sad o čemu se radi ovdje? Je l' vidite o čemu je ovdje riječ? Skupili se svi oni koji mrze Srbiju, koji bi raskomadali Srbiju, raščerečili Srbiju", rekao je Vučić, dodavši da će ih njegova lista "pobijediti sve zajedno", prenosi Kurir.
Plenković mu odgovorio još u ožujku
Vučić je tijekom dana u Šimanovcima također iznosio slične tvrdnje. Nije se libio ponovno spomenuti Plenkovića.
"Pogledajte tko ih podržava. Podržava ih osobno Albin Kurti, Nenad Rašić i Rada Trajković. Javno ih podržavaju. Podržava ih Plenković javno, hrvatski premijer. Podržavaju ih Milo Đukanović i Radoje Zvicer", rekao je.
Plenković je još u ožujku ove godine odbacio Vučićeve tvrdnje da Hrvatska ili njene službe sudjeluju u pokušajima rušenja vlasti u Srbiji.
"Mi nemamo nikakav interes kao država baviti se unutarnjim pitanjima Srbije, a još manje biti nekakav lutkar iza scene koji povlači konce i organizira prosvjede", rekao je tada Plenković, podsjeća Index.