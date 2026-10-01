Vučić u isti koš stavio Kurtija, Zvicera i Plenkovića: 'Skupili se svi koji mrze Srbiju'

Donedavni predsjednik Srbije, a sad nositelj liste Ujedinjena Srbija na predstojećim parlamentarnim izborima, Aleksandar Vučić, na predizbornom skupu u Sremskoj Mitrovici ponovno je govorio o neprijateljima Srbije.

Hrvatskog premijera Andreja Plenkovića optužio je da želi smjenu vlasti u Beogradu. U tom kontekstu je spomenuo i kosovskog premijera Albina Kurtija, bivšeg crnogorskog predsjednika Milu Đukanovića, vođu kavačkog klana Radoja Zvicera te Iliju Srdanovića, prvog kandidata Studentske liste.

"Albin Kurti hoće smjenu vlasti u Srbiji. Hoće Plenković. Hoće Đukanović i Zvicer. Pa je l' vam to dovoljno, narode? Je l' razumijete sad o čemu se radi ovdje? Je l' vidite o čemu je ovdje riječ? Skupili se svi oni koji mrze Srbiju, koji bi raskomadali Srbiju, raščerečili Srbiju", rekao je Vučić, dodavši da će ih njegova lista "pobijediti sve zajedno", prenosi Kurir.