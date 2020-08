Vučić: Žao mi je zbog napada na Miloševića. Ja ga nisam napadao, ali neću dozvoliti da bilo tko uvlači Srbiju u proslavu Oluje

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, komentirajući dolazak Borisa Miloševića iz SDSS-a u Knin na proslavu Dana pobjede, rekao je da neće reći ništa loše o njemu, ali da neće dozvoliti da bilo tko "uvlači Srbiju u proslavu Oluje", koja je, kako je rekao, po njemu najveće etničko čišćenje u Europi poslije Drugog svjetskog rata

"Žao mi je zbog napada na Miloševića, ja ga nisam napadao, niti ću. Ako su time htjeli pokazati svoj stav, to je njihova odluka. Ali da Srbiju uvlačite u proslavu Oluje, u tome nećemo sudjelovati...Na svako stratište možemo otići i položiti cvijeće, ali da kažemo da Oluja nije zločin, da nije etničko čišćenje, ja to neću reći, možete mi glavu skinuti, ja to neću reći", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Za njega je, kaže, vojna akcija Oluja najveće etničko čišćenje u Europi poslije Drugog svjetskog rata.