Kosanović: Neka Plenković sutra ode u Islam Grčki, uzme lopatu i kaže Hrvatskim vodama - evo, tako se to radi

Gostujući u Novom danu televizije N1, novinar tjednika Novosti Saša Kosanović bio je suzdržan u pozitivnim ocjenama govora u Kninu jer je, kako kaže, toga bilo i prije, pa se ništa nije promijenilo u smislu života Srba u Hrvatskoj. Dao je primjer sela Islam Latinski i Islam Grčki, u kojem žive Hrvati, odnosno Srbi.

'U jednom je dobar asfalt, u drugom rupe po cesti, kuće kao da je Oluja bila jučer i nema vode. Iako je Plenkovićev govor važan ja bih da on sutra ode u Islam Grčki, uzme lopatu i kaže Hrvatskim vodama - evo, tako se to radi, sad vi nastavite i dajte ljudima vodu', rekao je Kosanović za N1 i dodao da se nikad neće prestati nadati da će Srbi jedan dan biti ravnopravni u Hrvatskoj.

Nada se da će se ipak nešto promijeniti pa dogodine 'nećemo gledamo nekakvog Skeju koji urla Za dom spremni nakon što se ugase kamere'. 'Sramim se takve policije i takvog ministra koji to ne procesuiraju. Ajmo pitati te dečke, HOS-ovce zašto su to imali, ne pravimo se gluhi i slijepi. Ante Prkačin otvoreno kaže da je to zato što su bili ustaše', ističe Kosanović koji od koalicije HDZ-a i SDSS-a očekuje hrabrost da se to jednom zauvijek zabrani.

Za vlast u Srbiji rekao je da su na drugom kraju Skejine batine, te da njihova svađalačka politika ne donosi ništa dobro Srbima Hrvatskoj.