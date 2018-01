Vučić zadovoljan sastankom s Izetbegovićem i Erdoganom: Najvažniji je mir

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je u ponedjeljak sastanak u Istanbulu s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i bošnjačkim članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem kao 'dobar i otvoren' i ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i Daytonski sporazum, a od Bošnjaka očekuje da se i Srbi u Republici Srpskoj i drugdje u BiH osjećaju sigurno

Riječ je o mogućnim pravcima autoceste koja bi povezivala Srbiju i BiH, a čiju je gradnju spremna sufinancirati Turska. Jedna od ideja je cesta preko Tuzle do Brčkog i Bijeljine, koja bi Srbiju kasnije spajala s Dobojem i s Banjalukom, a gradnjom kraka autoceste od zapadnog dijela Srbije prema Sarajevu na pravcu Čačak-Požega-Kotroman-Višegrad-Sarajevo, do prijestolnice BiH iz Beograda bi se, kako tvrdi predsjednik Srbije, stizalo za 'oko dva i pol sata vožnje'.

Vučić je rekao da 'Srbija poštuje teritorijalni integritet BiH i Daytonski sporazum , a jedino što traži od Bošnjaka, to je da se i Srbi u Republici Srpskoj i svugdje drugo u BiH osjećaju sigurno '.

'To bi puno značilo za gospodarstvo, kao i za Bošnjake u Sarajevu, za Bošnjake koji žive u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, ali bi puno značilo za Srbe i iz Foče, Gackog, Bileće, Nevesinja, Ljubinja, Berkovića, Trebinja, Višegrada, Sokolca, Pala... To bi doslovno podiglo taj dio BiH, ali to bi značilo puno i za Srbe u Beogradu, jer bi se povezali i sa Sarajevom i sa svim tim srpskim krajevima. Mislim da smo bliže rješenju', zaključio je Vučić.

Komentirajući nedavni posjet hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović Istanbulu, Vučić je zahvalio predsjedniku Turske i poručio kako je uvijek spreman odazvati se svakom pozivu na razgovor.

'Ne vidim nikakav problem u tome što neki ljudi imaju svoje interese na Balkanu, a da to nismo mi i Hrvatska i BiH', rekao je Vučić novinarima beogradskih medija.