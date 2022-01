Vučić u obraćanju iz vlaka pričao o atentatu koji se sprema na njega: 'U pitanju su milijarde eura, ja te ljude ne znam'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je samo pročitao informaciju Europola da se sprema atentat na njega i da ne zna ništa više o tome, jer, kako je dodao, o svemu brinu nadležni organi

Vučić se obratio građanima iz novog brzog vlaka.

'Nema ljepšeg mjesta za obraćanje od ovog vlaka koji smo kupili od Švicaraca', rekao je Vučić za TV Pink.

Dodao je da je jedna zemlja EU prosljedila operativna saznanja s mnogo detalja.

'Hvala im na tome. I tada sam se obratio javnosti, ali to nisam spomenuo. Ljudi ne trebaju živjeti s mojim problemima. Ja sam tu da rješavam probleme ljudi. Ja to nikome ne bih spomenuo, ali previše ljudi je to saznalo pa se proširilo. Ponosan sam na činjenicu da godinu i dva mjeseca nemamo nijedno mafijaško ubojstvo. To pokazuje da je Srbija jedna o najsigurnijih zemalja. To nije lako izvesti, te priče su uglavnom služile nekim političarima kada nemaju što drugo ponuditi' rekao je Vučić.

Podsjetimo, u petak je ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin na izvanrednoj je konferenciji izjavio kako je ministarstvo obaviješteno o postojanju kriminalne grupe koja za cilj ima atentat na predsjednika Vučića. Naveo je tada kako su informaciju dobili posredstvom Europola.

Vučić je kazao kako se napravilo puno s velikim uhićenjima narkokartela u Srbiji.

'Tu su u pitanju stotine milijuna eura, milijarde eura. Od tih osoba koja sam vidio u izvještaju Europola ne znam nikoga. Još jedan od razloga je destabilizacija Srbije. Ono što mi radimo je da mi štitimo stabilnost, sigurnost i mir u Srbiji. Je li cijela priča istinita, ja to ne znam. Nadležni organi rade na tome, imaju sve podatke. Ta zemlja EU je bila veoma korektna, a naši ljudi su raspisali tjeralice', kazao je Vučić.