Dramatično obraćanje moldavske predsjednice: Uhićena 74 ruska agenta, obučavani u Srbiji

Mala država smještena između ratom razorene Ukrajine i Rumunjske, članice EU-a i NATO-a, u nedjelju 28. rujna izlazi na parlamentarne izbore koji se opisuju kao ključno bojište između proeuropskih i proruskih političkih snaga
Izbori u Moldaviji dolaze manje od godinu dana nakon tijesnog referenduma o članstvu u Europskoj uniji, praćenog tvrdnjama vlade o snažnom miješanju Kremlja. U dramatičnom obraćanju naciji proeuropska predsjednica Maia Sandu upozorila je da Moskva izravno ugrožava suverenitet, neovisnost i europsku budućnost Moldavije.
'Potpuno ozbiljno poručujem da su naš suverenitet, neovisnost, integritet i europska budućnost u opasnosti', rekla je Sandu, optužujući Rusiju da ulaže stotine milijuna eura u pokušaj kupovine glasova i destabilizaciju zemlje.
'Ako Rusija uspije preuzeti kontrolu nad Moldavijom, posljedice će biti izravne i opasne za našu zemlju i cijelu regiju', dodala je Sandu.
Obuka u Srbiji i val uhićenja
Uoči izbora moldavske vlasti provele su masovne racije diljem zemlje, pritom uhitivši 74 osobe osumnjičene za sudjelovanje u planu izazivanja nereda. Kako navodi Associated Press, među osumnjičenima, starima između 19 i 45 godina, mnogi su redovito putovali u Srbiju na obuke, koje su im, prema riječima policije, često bile predstavljane kao hodočašća.
'Radi se o dokumentiranim kriminalnim namjerama ovih pojedinaca, a ne o političkim entitetima', naglasio je šef policije Viorel Cernauteanu.
Dezinformacije i 'hibridni rat'
Vlasti u Kišinjevu već dugo optužuju Moskvu da vodi 'hibridni rat' u Moldaviji – od izbornog miješanja do financiranja proruskih stranaka i masovnih dezinformacijskih kampanja. Više istraživačkih skupina sada upozorava da je u tijeku nova faza ruskog djelovanja, u kojoj se koriste lažne internetske stranice, "farme klikova" u Africi i umjetna inteligencija koja proizvodi komentare usmjerene protiv vladajuće stranke PAS i Europske unije.
'Stotine pojedinaca plaćaju se da potiču nasilje i šire strah', poručila je Sandu. 'Apeliram na sve građane: ne smijemo dopustiti da se naša zemlja preda stranim interesima.'
Europska perspektiva na kocki
Moldavija je 2022., nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji i iste godine dobila status kandidatkinje. Pregovori o pristupanju otvoreni su lani, što je dodatno zaoštrilo odnose s Moskvom.
Sandu je u obraćanju upozorila da bi ruski utjecaj mogao imati posljedice i za susjednu Ukrajinu i za sigurnost cijele Europe: 'Europa će završiti na granici Moldavije. Europska sredstva će stati. Sloboda kretanja mogla bi nestati. Naša zemlja mogla bi postati odskočna daska za infiltraciju prema Odesi. Pridnjestrovlje bi bilo destabilizirano.'
'Kremlj misli da smo svi na prodaju, da smo premali da bismo se oduprli, da nismo država nego teritorij. Ali Moldavija je naš dom, a naš dom nije na prodaju', zaključila je moldavska predsjednica.