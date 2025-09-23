Dramatično obraćanje moldavske predsjednice: Uhićena 74 ruska agenta, obučavani u Srbiji

Mala država smještena između ratom razorene Ukrajine i Rumunjske, članice EU-a i NATO-a, u nedjelju 28. rujna izlazi na parlamentarne izbore koji se opisuju kao ključno bojište između proeuropskih i proruskih političkih snaga

Izbori u Moldaviji dolaze manje od godinu dana nakon tijesnog referenduma o članstvu u Europskoj uniji, praćenog tvrdnjama vlade o snažnom miješanju Kremlja. U dramatičnom obraćanju naciji proeuropska predsjednica Maia Sandu upozorila je da Moskva izravno ugrožava suverenitet, neovisnost i europsku budućnost Moldavije. 'Potpuno ozbiljno poručujem da su naš suverenitet, neovisnost, integritet i europska budućnost u opasnosti', rekla je Sandu, optužujući Rusiju da ulaže stotine milijuna eura u pokušaj kupovine glasova i destabilizaciju zemlje. 'Ako Rusija uspije preuzeti kontrolu nad Moldavijom, posljedice će biti izravne i opasne za našu zemlju i cijelu regiju', dodala je Sandu.

Obuka u Srbiji i val uhićenja Uoči izbora moldavske vlasti provele su masovne racije diljem zemlje, pritom uhitivši 74 osobe osumnjičene za sudjelovanje u planu izazivanja nereda. Kako navodi Associated Press, među osumnjičenima, starima između 19 i 45 godina, mnogi su redovito putovali u Srbiju na obuke, koje su im, prema riječima policije, često bile predstavljane kao hodočašća. 'Radi se o dokumentiranim kriminalnim namjerama ovih pojedinaca, a ne o političkim entitetima', naglasio je šef policije Viorel Cernauteanu.