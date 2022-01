Vučić premijeru Australije: Ako ste htjeli Novaku zabraniti po deseti put osvojiti titulu, zašto mu odmah niste rekli da ne može dobiti vizu

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić reagirao je putem Instagrama na najnovija događanja u vezi tenisača Novaka Đokovića

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem Instagrama reagirajući na najnovija događanja u vezi tenisača Novaka Đokovića.

Vučić je u videoporuci rekao:

'Poštovani građani, suočeni smo s mnogo problema, s pritiscima iz dijela svijeta, ali ono što nam nikada nisu uspjeli oduzeti, to je naše srce, ponos i dostojanstvo. To govorim zbog svega što se događa u Melbourneu i ne zato što me zanima dobijanje političkih bodova, već zato što su napadi i pritisci na Novaka Đokovića, državljanina Srbije iz nama nepoznatih razloga dostigli takve razmjere da je nemoguće za mene da se ne oglasim'.