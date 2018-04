Vučić pred šeficom eurodiplomacije osudio Šešelja pa krenuo s tužakanjem Hrvatske

Šefica eurodiplomacije Federica Mogherini izjavila je u četvrtak navečer u Beogradu da osuđuje svaki akt koji 'ne podržava demokratske institucije, poput parlamenta' u povodu jučerašnjeg incidenta koji je izazvao Vojsilav Šešelj u vrijeme posjeta hrvatskog parlamentarnog izaslanstva, te napomenula kako je u srbijanskoj skupštini imala slično iskustvo prošle godine

'To su epizode koje ne služe na dobro ni samoj Srbiji i tome da se ona vidi kao jedna solidna, demokratska zemlja. Ja sam prošle godine posjetila parlament Srbije i imala slično iskustvo , ali vjerujem da je, kao što poručuje i hrvatski premijer (Andrej) Plenković, važno održati dijalog. To je i bit projekta EU i tome smo svi posvećeni', rekla je Mogherini nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Srbijanski šef države je na zajednčikoj tiskovnoj konferenciji s Mogherini naglasio kako su 'svi u državi jučer veoma snažno osudili ponašanje Šešelja', ali i da se 'naslušao laži od političkih predstavnika iz Srbije i regiona' kako 'netko nije spomenuo Šešelja, jer ga se plaši'. 'Ponavljam, osuđujemo ponašanje Šešelja , ono za koje znamo da se dogodilo, jer postoji i ono koje ne znamo, a za koje on tvrdi da se dogodilo', rekao je Vučić novinarima.

Ponovio je svoju jučerašnju ocjenu da su uvrede upućene njemu tijekom posjeta Hrvatskoj u veljači bile 'mnogo teže', a da na njih' ni u Hrvatskoj, ni iz EU nitko nije reagirao'. 'A da li ćemo dočekati da netko kaže kako je to što se nama dešavalo i što grade spomenik Stepincu ili to sa ulicama Mile Budaka, da je to gore nego što je Šešelj uradio - znam da nećemo', rekao je Vučić.