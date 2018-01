Vučić nakon Ivanovićeva ubojstva: Ovo je pucanj u Srbiju

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u utorak se povodom ubojstva čelnika kosovskih Srba Olivera Ivanovića obratio javnosti kazavši kako se radi o terorističkom činu

'Ubojstvo se nije dogodilo na teritoriju koji efektivno kontroliramo, pa moramo čekati na reakciju drugih tijela. Očekujemo da oni taj posao učine profesionalno i to sam zahtijevao od Federice Mogherini; to sam zahtijevao od svih predstavnika međunarodne zajednice', naglasio je srbijanski predsjednik.

'Za državu Srbiju je ovaj akt teroristički akt i u skladu s time ćemo se prema tome aktu i odnositi. Prema onome što smo na sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost utvrdili - upućeno je pismo organima EULEX -a s našim zahtjevom da državni organi Republike Srbije sudjeluju u istrazi o ubojstvu, jer smo uvjereni da bi to utvrdilo istinu o ubojstvu Olivera Ivanovića ', izjavio je Vučić na početku obraćanja, dodajući kako će Srbija poduzeti sve mjere i pronaći ubojicu ili ubojice, što je obećao i supruzi ubijenog Ivanovića.

'Zanimljiva su pitanja albanskih medija na Kosovu. Govore da su to sasvim sigurno počinile srpske službe kako bi Srbija sasvim sigurno zauzela sjever Kosova. Kako to znaju? Neka nam kažu, neka nam daju te podatke. To rade zato što žele da albanska čizma dođe na sjever', izjavio je Vučić.

'Onima koji sve u Srbiji znaju i koji bi da vrše političke optužbe i koji bi da kažu da vlast ubija političke protivnike, mogu samo da kažem; Bijednici jedni! Jadnici jedni! Koji radite protiv vlastite zemlje i države. Stranci i Albanci vode politiku na Kosovu. Pokažite nam tko je ubojica, mi bismo rado htjeli zanti tko je on' , poručio je Vučić.

Tijekom konferencije za novinare Vučića je razjarilo pitanje kosovske novinarke, dodajući kako je Ivanovića 'možda netko ubio zbog svojih osobnih motiva'.