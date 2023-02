Vučić najavio ulaganje 700 milijuna eura u Vojsku Srbije i vojnu industriju

Srbija će prije kraja ove godine osigurati oko 700 milijuna eura za daljnje ulaganje u vojsku i domaću obrambenu industriju, izjavio je u ponedjeljak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u Abu Dhabiju, gdje nazoči Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme IDEX

Ocijenivši da je počela svjetska utrka za naoružanjem kakve "dosad nikada nije bilo" i da je to "potpuno ludilo", Vučić je ustvrdio da će se zalihe naoružanja zbog velike potražnje brzo potrošiti, javili su beogradski mediji iz Abu Dhabija.

"Svi hoće od nas kupiti granate, mine, rakete, bojeve glave...sve što ima eksplozivno punjenje, i hoće to kupiti za narednih 20 godina, pošto svi planiraju toliko dugo ratovati", rekao je. "Svi se spremaju za nešto, jedino trebamo mi biti budale da to ne vidimo", kazao je Vučić komentirajući da će to uraditi i Srbija. "Imat ćemo mimo proračuna izdvajanje od najmanje 500 milijuna eura, a pošto ćemo prije kraja godine kupiti dronove, to će biti 700 milijuna eura", rekao je Vučić.