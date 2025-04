Vučić izabrao mandatara nove srpske Vlade: Evo tko je Đuro Macut

'Smatram da profesor doktor Đuro Macut posjeduje profesionalne i osobne kvalitete , posvećenost i stručnost za obavljanje funkcije predsjednika Vlade i uvjerio me da može osigurati izbor vlade', prenosi Vučićeve riječi Nova.rs .

Čeka se potvrda Skupštine

Inače, Skupština Srbije potvrdila je ostavku Vlade 19. ožujka, gotovo mjesec i pol nakon što je ostavku na premijersku dužnost dao Miloš Vučević.

To znači da izbor nove Vlade mora biti gotov do 18. travnja, jer tada ističe 30-dnevni rok za njeno formiranje. Skupština bi o prijedlogu nove Vlade trebala raspraviti najkasnije 14. travnja, a ako do kraja tog tjedna ne izglasa novu Vladu, Vučić će raspisati izvanredne parlamentarne izbore.