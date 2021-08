Vučemilović: Kao što moj brat kaže, 'istina je voda duboka', uskoro ćete doznati zašto je otišao

Bivša članica Domovinskog pokreta Vesna Vučemilović gostovala je u Dnevniku N1. Vučemilović je sada nezavisna saborska zastupnica. “Dobila sam potvrdu da više nisam članica DP-a”, rekla je.

“Pitaš se je li trebalo sve to tako biti. S druge strane zašto je sadašnjem vodstvu stranke problem inzistiranje na poštivanju pravne procedure”, pita se bivša članica stranke i dodaje kako proces nije ni blizu završen: “Ako odete na službene stranice Ministarstva uprave još uvijek stoji da je Miroslav Škoro predsjednik Domovinskog pokreta i odgovorna osoba", rekla je za N1 .

Na pitanje je li sada bliže nekim odgovorima, zašto je Škoro otišao, Vučemilović odgovara: “Vjerujem da će se u konačnici sve doznati. Kao što kaže moj brat u jednoj pjesmi – istina je voda duboka, ali dođe na površinu prije ili kasnije. Čitam po medijima razne šepekulacije, ima ih i bit će ih, ali vjerujem da ćemo pravu istinu doznati u vremenu koje je pred nama. Više nisam član DP-a i nemam se namjeru u izjavama više osvrtati. Ako nisam član, nije u skladu s pravilima političke korektnosti.”

“Činjenica je da je Škorina ostavkla pokrenula određene događaje koji su doveli i do toga da ja izađem iz stranke. Što će on učiniti, ovisi samo o njemu. Vjerujem da je njemu trenutno najteže jer sve što se događa u Domovinskom pokretu nije ono što je on želio, mislio i planirao kada je stranku osnivao DP kao stranku”, poručila je.