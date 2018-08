Vrućine su se vratile: Vikend je idealan za kupanje, ali vrebaju i pljuskovi

Ako je vjerovati prognostičarima, čeka nas vruć vikend, koji će presjeći povremeni pljuskovi mogući u cijeloj zemlji

Za vikend djelomice sunčano no ne i posve stabilno. Od sredine subote u unutrašnjosti će uz jači razvoj oblaka lokalno biti pljuskova i grmljavine, a pokojeg pljuska može biti i na dalmatinskoj obali.

Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak, uz obalu i zapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 25, a najviša dnevna od 28 do 32 °C.