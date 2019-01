Vrtoglav trošak: Najam za zagrebačku Gruntovnicu u Sky Officeu gotovo 280.000 kuna mjesečno?

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je u petak da će se Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, tzv. Gruntovnica, preseliti sa sadašnje lokacije u zgradi Nacionalne i sveučilište knjižnice (NSK) u poslovnu zgradu Sky Office Zagreb, uz najamninu od devet eura po četvornom metru poslovnog prostora, uvećano za PDV. S obzirom na planiranu kvadraturu najma - 3357 kvadrata uredskog i 810 kvadrata skladišnog prostora, uz pet parkirnih mjesta - ispada da će mjesečni najam iznositi najmanje 225.000 kuna ili gotovo 280.000 kuna uključujući skladišta, bez PDV-a

Gruntovnica se morala iseliti iz zgrade NSK do kraja 2018. godine odlukom Vlade, koja je odlučila da će upravo u tom zdanju - u neposrednoj blizini Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, spomenika predsjedniku Franji Tuđmanu i znamenitih fontana gradonačelnika Milana Bandića - biti 'stožer' hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. U okviru NSK izgradit će se, naime, veliki Kongresni centar s čak tri ulaza za protagoniste i promatrače skupova EU-a: za VIP sudionike, 'obične' delegate i predstavnike medija, što je i jedan od zahtjeva Tajništva Vijeća Europske unije.

Odluku o utvrđivanju NSK jednim od središnjih prostora za provedbu aktivnosti predsjedanja Hrvatske EU-om u prvoj polovici 2020. godine Vlada je donijela na sjednici u srpnju 2018. Tom odlukom Ministarstvo državne imovine i Ministarstvo pravosuđa bili su zaduženi za to da do 31. prosinca premjeste Gruntovnicu iz prostorija NSK, no taj rok nije poštovan.