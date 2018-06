Vrlo toplo posvuda, no tijekom dana očekujte jake udare vjetra

Pretežno sunčano, vrlo toplo, na Jadranu i vruće, a sredinom dana i popodne prolazno više oblaka, dok je poneki pljusak moguć uglavnom u kopnenim predjelima te na krajnjem jugu Jadrana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za ponedjeljak

U utorak će na Jadranu biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Moguća je povremena kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i s jakim udarima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu 20 do 24, a najviša dnevna od 25 do 30 °C.