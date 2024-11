Vrh vlade na košarci: Što to Plenković s Božinovićem povjerljivo šapuće?

Nije poznato je li na utakmicu došao i netko od više stotina visokih političkih predstavnika iz BiH, no u svečanoj loži ih nije bilo. Zato su atmosferu nabrijali bučni navijači, među kojima je bila i vjerna skupina BH Fanaticsa, no unatoč tome što su se dvaput vraćali iz velikog zaostatka, nisu pomogli gostujućim igračima da dođu do konačnog preokreta.

Već u nedjelju ove će ekipe odigrati naredni susret u okviru kvalifikacija za košarkaški Euro, i to u Sarajevu.